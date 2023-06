Ministério Público abre 30 vagas de estágio de Direito em Salvador

O Ministério Público estadual abriu na segunda-feira (5) 30 vagas de estágio para estudantes de Direito em Salvador. A inscrição é gratuita e deve ser realizada exclusivamente pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) até o dia 20 de junho. São 10 vagas para o turno da manhã e 20 para o turno da tarde. A carga horária é de 20h semanais e o valor da bolsa é de R$900, além do auxílio transporte. O processo seletivo será uma prova objetiva online, realizada também no site do CIEE, apenas durante o período das inscrições, com 40 questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais, específicos e noções de informática.

Podem participar do processo seletivo estudantes matriculados, no mínimo, no semestre correspondente à metade do curso em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). 30 % das vagas são reservadas para candidatos negros e 10% para candidatos com deficiência. Para efetuar as inscrições, os candidatos devem possuir cadastro ativo e atualizado no CIEE. O gabarito da prova será divulgado no dia 21 de junho.