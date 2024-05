EMPREGOS E SOLUÇÕES

Como escolher um estágio alinhado com os planos de carreira

Confira as dicas para se preparar, buscar, se candidatar e aproveitar uma vaga de estágio

Publicado em 10 de maio de 2024 às 09:00

Confira as dicas de como os estudantes podem se preparar para buscar vagas Crédito: SHUTTERSTOCK/reprodução

O estágio é uma etapa determinante para a formação da trajetória profissional. Além de colocar em prática os conhecimentos técnicos, entender melhor como o mercado de trabalho funciona e começar a construir networking, os estudantes também têm a chance de direcionar suas carreiras e se especializar em um setor particular da área que estudam. Escolher um estágio que esteja alinhado com os interesses a longo prazo pode potencializar os benefícios dessa experiência e ser o primeiro passo para um desenvolvimento profissional sólido.

"Um estágio é uma oportunidade de moldar o futuro profissional e traz a possibilidade de se conectar com empresas renomadas logo no início da carreira e conseguir certificações de prestígio. É um bom momento para testar habilidades e identificar skills que podem ser melhoradas até a busca de um emprego em tempo integral”, diz Madalina Secareanu, gerente sênior de comunicação corporativa do Indeed para a América Latina. “Além disso, é comum que muitas vagas efetivas exijam alguma experiência de trabalho e ter tido uma boa experiência de estágio pode ser uma vantagem".

De acordo com o Indeed, o site de empregos número 1 do mundo, entre março de 2022 e março de 2024, a plataforma registrou no Brasil um aumento de 10,2% na postagem de vagas que mencionam a palavra "estágio" no título. Por isso, o Indeed separou dicas de como os estudantes podem se preparar para buscar, se candidatar e aproveitar uma vaga de estágio de acordo com seus planos de carreira.

O que é importante avaliar antes de se candidatar a um estágio

Antes de se candidatar a um estágio, é fundamental identificar quantas horas o estudante tem disponível para trabalhar e quantas semanas, meses ou anos, ele planeja dedicar ao seu estágio. Outro exercício eficaz é fazer uma lista com nomes de empresas que o aluno tem como referência, os cargos que visa no futuro e as habilidades necessárias para desempenhar essas funções. Desta forma, a pesquisa por vagas pode ser direcionada pelo potencial de crescimento e efetivação. Após definir as características do estágio ideal, o estudante precisa se certificar de que seu currículo destaca seus principais feitos acadêmicos e experiências voluntárias que dialogam com a área de interesse, junto com habilidades técnicas ou interpessoais exigidas pelo cargo que deseja.

Como encontrar uma vaga de estágio

Vagas de estágio podem ser encontradas em feiras de profissões e orientação de carreira, anúncios nas redes sociais, nos sites de empresas e até mesmo por meio da faculdade. Conversar com pessoas que já atuam no meio também é um ótimo jeito de conhecer melhor sobre uma área e as possibilidades de atuação nela. Este é o momento do estudante contatar professores, orientadores ou conhecidos que podem fazer uma ponte entre ele e o mercado de trabalho, seja dando detalhes sobre a rotina de tarefas de um determinado cargo ou mesmo indicando para processos seletivos.

Os sites de emprego também são ótimas opções para buscar uma oportunidade de estágio. Pelo Indeed, o candidato consegue utilizar filtros avançados para refinar os resultados de pesquisa de acordo com a área de interesse, localização, tipo de contrato e outras preferências específicas. Com a função de alerta de vagas, o candidato recebe notificações instantâneas sobre novas oportunidades que correspondam aos seus critérios de busca. Por fim, a página de avaliações de empresas fornece insights sobre o ambiente de trabalho e a cultura das organizações.

Vale lembrar que o estágio é uma experiência de aprendizado que permite que o estudante veja se realmente está interessado naquela carreira, portanto não há problema em se candidatar a mais de uma vaga ao mesmo tempo, expandindo o leque de interesses a serem explorados.

O que fazer depois de se candidatar a um estágio

A busca por um estágio não termina depois de se candidatar. O estudante precisa ficar de olho nas atualizações dos recrutadores e, caso fique sem resposta por um longo período, pode entrar em contato com a empresa para confirmar se haverá um retorno e quando ele será enviado. Ao receber um retorno negativo, a dica é focar em entender quais pontos precisam melhorar para os próximos processos seletivos.

Caso o estudante seja selecionado para uma entrevista presencial, é fundamental se preparar para responder perguntas sobre suas habilidades, demonstrar conhecimento básico da empresa para qual está se candidatando e ser claro sobre as expectativas de atuação.

Ao ser escolhido para um estágio, a dica de ouro é concentrar-se em aprender, mesmo que receba tarefas simples. É importante observar como a empresa funciona e as nuances de cada função, verificando se realmente se identifica com o ritmo de trabalho dela. Cumprir prazos, fazer perguntas quando necessário e oferecer-se para ajudar antes mesmo de ser solicitado são atitudes que demonstram comprometimento e proatividade.

Antes de encerrar o período de estágio, o estudante pode verificar a possibilidade de futuras oportunidades semelhantes e de recomendar a empresa a outros colegas. Vale também checar se eles possuem qualquer tipo de certificado de estágio para colocar no currículo.

