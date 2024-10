EMPREGOS E SOLUÇÕES

PAN abre inscrições para Programa de Estágio 2025, com bolsa-auxílio acima de R$ 3,1 mil

O Banco PAN (BPAN4), plataforma digital completa de banking e consumo, está com vagas abertas para seus programas de Estágio Regular e Estágio de Férias, com bolsas-auxílio de R$ 3.197,22 e R$ 2.400, respectivamente. As inscrições podem ser realizadas até o dia 4 de outubro por meio do link.