Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Santo Antônio de Jesus terá palestra sobre estratégia empreendedora

Iniciativa traz planejamento como foco para organização e crescimento empresarial

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 17:11

O objetivo da iniciativa é provocar reflexão, atualizar a mentalidade dos empreendedores e prepará-los para planejar e decidir de forma mais estratégica diante dos desafios de 2026
O objetivo da iniciativa é provocar reflexão, atualizar a mentalidade dos empreendedores e prepará-los para planejar e decidir de forma mais estratégica diante dos desafios de 2026 Crédito: iStock/REPRODUÇÃO

Colocar seu negócio na vanguarda do planejamento. Esse é o objetivo da palestra “Estratégia 5.0”, que será realizada no próximo dia 11 no Sebrae em Santo Antônio de Jesus. A atividade é gratuita e apresentará métodos modernos, decisões inteligentes e foco em resultados em uma palestra pensada para quem empreende e precisa se adaptar a um mercado cada vez mais dinâmico. As inscrições são pelo link.

Exclusiva para empreendedores, a palestra ocorrerá às 19h e será na sede do Sebrae em Santo Antônio de Jesus, situada na avenida Vereador João Silva, 38, Centro. O evento conta com apoio das entidades empresariais locais: Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio de Jesus (Acesaj), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio de Jesus (Sincomsaj).

A palestra Estratégia 5.0 propõe uma abordagem moderna de planejamento, integrando comportamento empreendedor, uso inteligente de dados, ferramentas atuais e foco em execução. Seu objetivo é provocar reflexão, atualizar a mentalidade dos empreendedores e prepará-los para planejar e decidir de forma mais estratégica diante dos desafios de 2026, servindo também como ponto de partida para o engajamento em ações de desenvolvimento empresarial.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (75) 99981-4076 ou (75) 3631-1074.

Serviço

O que: palestra “Estratégia 5.0”

Quando: 11/02, 19h

Onde: Sebrae em Santo Antônio de Jesus (Av. Ver. João Silva, 38, Centro)

Quanto: gratuito com inscrições no link

Com assessoria

Tags:

Empreendedorismo Empreendedores

Mais recentes

Imagem - Emprego: Salvador tem 508 vagas com salários de até R$ 8 mil nesta terça-feira (3)

Emprego: Salvador tem 508 vagas com salários de até R$ 8 mil nesta terça-feira (3)
Imagem - Abertas inscrições para concurso do Procon com salários de até R$ 6,2 mil e vagas a partir do nível médio

Abertas inscrições para concurso do Procon com salários de até R$ 6,2 mil e vagas a partir do nível médio
Imagem - Isenção do Imposto de Renda começa a valer para quem ganha até R$ 5 mil; tire as principais dúvidas

Isenção do Imposto de Renda começa a valer para quem ganha até R$ 5 mil; tire as principais dúvidas

MAIS LIDAS

Imagem - Esmalte e gel são coisas do passado: a moda agora é pintar as unhas em 5 segundos com app de celular
01

Esmalte e gel são coisas do passado: a moda agora é pintar as unhas em 5 segundos com app de celular

Imagem - Quem é o médico preso suspeito de estuprar pacientes durante atendimentos na Bahia
02

Quem é o médico preso suspeito de estuprar pacientes durante atendimentos na Bahia

Imagem - Policial, pai e mecânico: quem era o PM morto com tiro na cabeça no Vale das Pedrinhas
03

Policial, pai e mecânico: quem era o PM morto com tiro na cabeça no Vale das Pedrinhas

Imagem - Esposa de Henrique, da dupla com Juliano, é presa nos Estados Unidos
04

Esposa de Henrique, da dupla com Juliano, é presa nos Estados Unidos