EMPREGOS E SOLUÇÕES

Santo Antônio de Jesus terá palestra sobre estratégia empreendedora

Iniciativa traz planejamento como foco para organização e crescimento empresarial

Carmen Vasconcelos

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 17:11

O objetivo da iniciativa é provocar reflexão, atualizar a mentalidade dos empreendedores e prepará-los para planejar e decidir de forma mais estratégica diante dos desafios de 2026 Crédito: iStock/REPRODUÇÃO

Colocar seu negócio na vanguarda do planejamento. Esse é o objetivo da palestra “Estratégia 5.0”, que será realizada no próximo dia 11 no Sebrae em Santo Antônio de Jesus. A atividade é gratuita e apresentará métodos modernos, decisões inteligentes e foco em resultados em uma palestra pensada para quem empreende e precisa se adaptar a um mercado cada vez mais dinâmico. As inscrições são pelo link.

Exclusiva para empreendedores, a palestra ocorrerá às 19h e será na sede do Sebrae em Santo Antônio de Jesus, situada na avenida Vereador João Silva, 38, Centro. O evento conta com apoio das entidades empresariais locais: Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio de Jesus (Acesaj), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio de Jesus (Sincomsaj).

A palestra Estratégia 5.0 propõe uma abordagem moderna de planejamento, integrando comportamento empreendedor, uso inteligente de dados, ferramentas atuais e foco em execução. Seu objetivo é provocar reflexão, atualizar a mentalidade dos empreendedores e prepará-los para planejar e decidir de forma mais estratégica diante dos desafios de 2026, servindo também como ponto de partida para o engajamento em ações de desenvolvimento empresarial.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (75) 99981-4076 ou (75) 3631-1074.

Serviço

O que: palestra “Estratégia 5.0”

Quando: 11/02, 19h

Onde: Sebrae em Santo Antônio de Jesus (Av. Ver. João Silva, 38, Centro)

Quanto: gratuito com inscrições no link