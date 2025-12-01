Acesse sua conta
Secretaria oferece 60 vagas imediatas com salários de R$ 12,9 mil em concurso

Inscrições podem ser realizadas até a próxima quarta-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 06:00

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná (Sefa/PR) está prestes a encerrar as inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para seis cargos. As candidaturas podem ser realizadas até a próxima quarta-feira (3), às 18h. Os salários são de R$ 12,9 mil. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. 

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$130,00.

Vagas e salários

Veja vagas disponíveis no concurso da Secretaria da Fazenda do Paraná

Etapas e prazos

A aplicação das provas objetivas e discursiva serão realizadas no dia 25 de janeiro de 2026. O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será publicado no dia 26 de fevereiro de 2026.

Veja o edital completo.

Tags:

Vagas Concurso Concursos Concurso Público

