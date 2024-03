EMPREGOS E SOLUÇÕES

Shopee lança nova edição do Programa de Jovem Aprendiz

Estudantes entre 17 e 24 anos serão selecionados para atuar em diversas áreas da empresa

Publicado em 1 de março de 2024 às 09:00

O Programa de Estágio que, desde 2022, oferece oportunidades aos universitários, capacitando-os tecnicamente e investindo também em habilidades interpessoais. Crédito: SHUTTERSTOCK/Reprodução

A Shopee, marketplace que conecta vendedores, marcas e consumidores, abre as inscrições para o Programa de Jovem Aprendiz 2024. A empresa irá selecionar pessoas para dar suporte em diversas áreas, atendendo solicitações internas no setor em que forem alocados. A oportunidade é direcionada a candidatos que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio, e que tenham entre 17 e 24 anos, com disponibilidade para atuar no período da manhã ou à tarde. Os jovens poderão se inscrever até dia 10 de março.

Processo seletivo

Para participar do processo seletivo, os interessados devem se candidatar até o dia 10 de março pela página do programa. A seleção contará com dinâmicas online, entrevistas e, por fim, o processo admissional. Os participantes aprovados começarão a trabalhar na Shopee a partir de maio de 2024, com uma carga horária diária de 6 horas, em um modelo de trabalho híbrido, com presencial de no mínimo de três vezes por semana, na cidade de São Paulo.

Eles atuarão no suporte da área em que foram alocados, desenvolvendo suas competências profissionais e se aproximando da realidade corporativa. Com remuneração compatível com o mercado, as vagas incluem benefícios como Vale-transporte, Vale-refeição e convênio médico e odontológico.