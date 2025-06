VEJA

SineBahia tem vagas para Salvador com salários de até R$ 3,2 mil

Oportunidades variam entre cargos profissionais e estágio.

A vaga mais bem remunerada é para supervisor de teleatendimento, através do Sine Bahia. São pré-requisitos: ensino superior completo, experiência mínima de seis meses em teleatendimento e gestão de pessoas e possuir certificado de curso de libras com carga horária mínima de 120 horas.>

Para ter acesso a alguma das vagas disponíveis no SineBahia (veja lista completa no final), é preciso apresentar carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de eventuais certificados de cursos, na unidade de serviço do município.>

Os candidatos deverão acessar o site para agendar o atendimento no Simm. Em caso de deficiência visual, é possível entrar em contato através do (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento é realizado de forma híbrida. Confira todas as vagas do Simm aqui.>