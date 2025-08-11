EMPREGOS E SOLUÇÕES

Vivo abriu processo seletivo para jovens aprendizes. Metade das vagas são para talentos negros

Embracon inaugura nova filial em Salvador e contrata vendedores

Jovem Aprendiz da Vivo 2025

O Programa Jovem Aprendiz da Vivo 2025 está com um novo processo seletivo aberto. Ao todo, são mais de 130 vagas, reafirmando o compromisso com a diversidade e a inclusão, metade delas será destinada a talentos negros e todas as oportunidades são elegíveis a pessoas com deficiência. O processo seletivo será 100% digital, e os interessados precisam ter entre 14 e 21 anos, além de estar matriculados ou ter concluído o ensino médio regular.O Programa tem duração de 12 a 14 meses. Os interessados têm até o dia 29 de agosto para se inscrever no link: https://bit.ly/4fxyMwe

Embracon abre 16 vagas para vendedor

A Embracon, administradora de consórcios, celebra a inauguração da segunda filial em Salvador. A nova unidade, localizada na Av. Manoel Dias da Silva, 1348 - Pituba, reforça a presença da empresa no estado e é um reflexo direto do crescimento expressivo do setor de consórcios no país. A Embracon anuncia também a abertura de 16 vagas para a área comercial em Salvador, distribuídas entre as duas filiais, com o objetivo de fortalecer a atuação da empresa na capital baiana e oferecer uma consultoria ainda mais personalizada, garantindo um atendimento de excelência aos clientes da região.Nos seis primeiros meses deste ano, a Embracon registrou mais de R$ 17 bilhões em vendas. Os interessados em fazer parte do time Embracon podem se inscrever pelo site: https://bit.ly/4lecVLh

Alckmin no Index

O vice-presidente da República Geraldo Alckmin participa da mesa de abertura do INDEX, que será realizado no Centro de Convenções de Salvador,às 13h30 do dia 27 de agosto. Com o tema “Nova Indústria Brasil: Inovação para Competitividade Global”, o painel discutirá como a inovação pode impulsionar a competitividade da indústria brasileira no mercado global, abordando estratégias para a transformação digital, sustentabilidade e cadeias produtivas.

Trainee Saint-Gobain Brasil

Estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee Saint-Gobain Brasil – edição 2026, voltado a jovens talentos que queiram construir carreira em uma multinacional.O processo seletivo será 100% online e as inscrições vão até 16.09.25, pelo site: traineesaintgobain.com.

