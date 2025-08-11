EMPREGOS E SOLUÇÕES

Mercado em expansão para sommelier

Profissões: Com o setor aquecido, o profissional sommelier tem sido bem procurado

Carmen Vasconcelos

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 06:30

A Bahia e o Nordeste têm se destacado pelo crescimento de cervejarias artesanais, mas também por um interesse cada vez maior em vinhos Crédito: Shutterstock

Com o mercado em plena expansão, a Bahia e o Nordeste têm se destacado pelo crescimento de cervejarias artesanais, mas também por um interesse cada vez maior em vinhos. Só para se ter uma dimensão desse mercado, basta lembrar que existem 27 cervejarias registradas no estado e a cidade de Alagoinhas (a 110 km de Salvador ) é reconhecida como a capital estadual da cerveja, sediando o Bahia Beer Festival.

Diante desse cenário, mais restaurantes investem em cartas de vinho e cerveja de qualidade, tornando o profissional sommelier uma figura essencial para criar experiências diferenciadas.

Esse profissional é o especialista em degustar, avaliar, selecionar e harmonizar cervejas com alimentos. Também orienta o público sobre estilos, aromas, sabores e escolas cervejeiras, sempre atento ao contexto histórico e cultural da bebida e à sua conexão com a trajetória da humanidade. É ele quem enriquece o conhecimento sobre o universo cervejeiro e amplia a apreciação pela cerveja, atuando como ponte entre o produtor e o consumidor.

De acordo com o CEO do Hub Nexxo - Referência em gestão de restaurantes – Paulo Neto, as melhores oportunidades para esses profissionais estão bem distribuídas entre restaurantes de alta gastronomia em Salvador, hotéis e resorts no Litoral Norte e também eventos e festivais que valorizam harmonizações e experiências sensoriais. “Há espaço tanto para sommeliers de vinho quanto de cerveja, já que o público está buscando experiências mais refinadas e personalizadas”, explica.

Paulo Neto diz que as melhores oportunidades para esses profissionais estão bem distribuídas pelo estado Crédito: Divulgação

O campo de atuação é amplo: bares e restaurantes, cervejarias e distribuidoras até eventos, festivais, cursos, escolas e degustações guiadas. “O sommelier de cerveja, além do conhecimento técnico, tem a missão de promover e difundir a cultura cervejeira, atuando como um elo entre a bebida e o público final, guiado pela paixão e compromisso com a qualidade e a experiência sensorial", complementa Charleston Agrícola, gerente de categoria na Ambev e sommelier de formação.

Formação

Para atuar como sommelier não basta apreciar e conhecer as bebidas, é preciso capacitação. Instituições como o Instituto da Cerveja Brasil (ICB) e o Science of Beer Institute promovem a formação. No campo dos vinhos, existem cursos de sommellerie oferecidos por entidades como a Associação Brasileira de Sommeliers (ABS), que eventualmente traz turmas para o Nordeste. “Além das escolas nacionais, temos boas opções locais. O Senac Bahia oferece módulos e workshops voltados tanto para a sommellerie de vinhos quanto para a de cervejas, com professores experientes do mercado local”, orienta Neto.

A Academia da Cerveja, escola de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev, em parceria com a Escola Superior de Cerveja e Malte, também oferece o curso profissionalizante de Sommelier de Cervejas. A formação é realizada em formato híbrido, com polos presenciais em Blumenau, Caxias do Sul ou São Paulo. São 48 horas de aula a distância e 32 horas presenciais, divididos em dois finais de semana, com encontros aos sábados e domingos, das 09h às 18h.

A trilha oferece uma imersão completa no universo cervejeiro: história da bebida, matérias-primas, processos de produção e estilos. Os alunos também aprendem sobre harmonização, mixologia com cerveja, uso correto de copos, armazenamento ideal e técnicas de degustação. Também há foco na comunicação para compartilhar seu conhecimento e na importância do consumo responsável e sustentável da bebida.

A graduação oferece certificado e capacita o aluno para atuar, com excelência, como especialista ou sommelier no mercado cervejeiro. As inscrições estão abertas diretamente no site https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=p0x7bnZTeU-5999W7kOYNLNljPd82DFMv80TZW9QnpFUNEk4M0NXSjdHTjJGNDRIVEg2Nzc3VFZBNyQlQCNjPTEu&route=shorturl, com início previsto para o dia 10 de setembro. Mais informações no Instagram da Academia da Cerveja.

Antes de escolher um curso, vale verificar a reputação e o reconhecimento da instituição; pesquise sobre o conteúdo programático e a carga horária do curso. Vale considerar a localização e a modalidade do curso (presencial ou online). Busque por cursos que ofereçam experiências práticas, como degustações e visitas a produtores.

Escolas de Sommelier

Associação Brasileira de Sommeliers - Seção Bahia A ABS-Bahia é uma associação sem fins lucrativos que oferece diversos cursos e atividades para quem busca se profissionalizar como sommelier.(71) 98355-3867/ e-mail: contato@absbahia.com.br/ www.instagram.com/absbahia

Programa Qualifica Bahia Oferece cursos de formação de sommelier, com foco no mercado de bebidas, através do Instituto de Formação e Integração Casa da Cidadania.Acesse: https://www.ba.gov.br/trabalho/178/qualifica-bahia

Instituto 4e O Instituto 4e oferece formação em sommelier de méis, com foco na degustação e harmonização de diferentes tipos de mel. No Instagram: @instituto4e.br