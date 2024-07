EMPREGOS E SOLUÇÕES

Will bank tem mais de 20 vagas abertas em áreas como tecnologia e dados

O will bank, banco 100% digital com mais de 7 milhões de clientes em todo o Brasil, está com 24 vagas abertas, todas para trabalho remoto. Para assegurar a diversidade entre os funcionários, o banco digital costuma abrir vagas afirmativas e, neste momento, existem posições para mulheres, pessoas com deficiência, pessoas negras e/OU LGBTQIAPN+.

Além do compromisso com a inclusão, o banco oferece uma série de benefícios, como: licença parental de 180 dias para todas as configurações familiares, Cartão Flash multibenefícios, plano de saúde e odontológico, serviços de saúde mental, Wellhub ou TotalPass, programação especial para home office, participação nos resultados da companhia, reembolso para a retificação de nomes para pessoas trans, descontos em instituições de ensino, entre outros.

Com mais de 7 milhões de clientes no país, o will Bank chegou em 2017 com um objetivo: tornar a relação dos brasileiros com o dinheiro mais excitante. Seus clientes não pagam anuidade pelos serviços, como conta digital com cartão de crédito e débito, cartão virtual, investimentos e PIX. Ah, tem também a loja will, com cashback e cupons de descontos diários em mais de 200 lojas parceiras. Para mais informações, acesse o site.