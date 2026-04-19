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Figurinhas da Copa 2026 chegam ao iFood com entrega rápida; veja data, preços e como comprar

A plataforma repete parceria com a Panini e aposta em entregas ágeis para impulsionar vendas do álbum

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 19 de abril de 2026 às 08:00

Figurinhas da Copa 2026 no iFood: Saiba como comprar com entrega em 10 minutos e data de lançamento
Figurinhas da Copa 2026 no iFood: Saiba como comprar com entrega em 10 minutos e data de lançamento Crédito: Reprodução/Panini América/X

A espera dos colecionadores brasileiros pelo álbum da Copa do Mundo FIFA 2026 ganhou um aliado tecnológico. O iFood confirmou que repetirá a parceria com a Panini para vender álbuns e pacotes de figurinhas diretamente pelo aplicativo. A operação começa oficialmente no dia 30 de abril de 2026 e deve alcançar diversas cidades do país.

Figurinhas da Copa 2026 no iFood: Saiba como comprar com entrega em 10 minutos e data de lançamento

Figurinhas da Copa 2026 no iFood: Saiba como comprar com entrega em 10 minutos e data de lançamento por Rovena Rosa/Agência Brasil
Figurinhas da Copa 2026 no iFood: Saiba como comprar com entrega em 10 minutos e data de lançamento por Reprodução/Panini América/X
Figurinhas da Copa 2026 no iFood: Saiba como comprar com entrega em 10 minutos e data de lançamento por Reprodução/Loja Panini
Figurinhas da Copa 2026 no iFood: Saiba como comprar com entrega em 10 minutos e data de lançamento por Reprodução/Loja Panini
Figurinhas da Copa 2026 no iFood: Saiba como comprar com entrega em 10 minutos e data de lançamento por Reprodução/Loja Panini
Figurinhas da Copa 2026 no iFood: Saiba como comprar com entrega em 10 minutos e data de lançamento por Reprodução/Loja Panini
Figurinhas da Copa 2026 no iFood: Saiba como comprar com entrega em 10 minutos e data de lançamento por Fernando Frazão/Agência Brasil
Figurinhas da Copa 2026 no iFood: Saiba como comprar com entrega em 10 minutos e data de lançamento por Reprodução/Loja Panini
Figurinhas da Copa 2026 no iFood: Saiba como comprar com entrega em 10 minutos e data de lançamento por Reprodução/Loja Panini
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Figurinhas da Copa 2026 no iFood: Saiba como comprar com entrega em 10 minutos e data de lançamento por Rovena Rosa/Agência Brasil

O grande atrativo desta edição é a velocidade. Por meio da modalidade Express, a plataforma planeja realizar entregas em poucos minutos nas áreas atendidas. O objetivo é atender o torcedor que quer completar o álbum sem precisar se deslocar até uma banca de jornais.

Como garantir o seu exemplar

Para facilitar o acesso, o aplicativo disponibilizou uma seção exclusiva de colecionáveis. Nela, o usuário pode ativar um alerta de lançamento para ser notificado no instante em que as vendas começarem. Além da loja oficial da Panini, a logística contará com o suporte de parceiros como Shopper e Daki para ampliar a distribuição dos produtos.

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Os valores seguem a tabela da editora. O álbum de capa simples custa R$ 24,90, enquanto as versões de capa dura e edições especiais variam entre R$ 74,90 e R$ 79,90.

A principal mudança está no conteúdo dos envelopes. Cada pacote vem com sete figurinhas e custa R$ 7,00. Para quem prefere comprar em maior volume, o aplicativo oferecerá kits com 12 envelopes por R$ 84,00, além de combos que já incluem o álbum.

Um álbum maior e o desafio de completar

A Copa de 2026 será histórica pelo tamanho, com 48 seleções, e o álbum terá cerca de 980 espaços. Isso significa que, mesmo sem nenhuma figurinha repetida, o investimento mínimo se aproxima de mil reais. Na prática, o custo para completar o álbum tende a ser maior por causa das repetições.

Estimativas indicam que, sem trocas entre colecionadores, o valor total pode ultrapassar alguns milhares de reais. Por isso, a facilidade de compra pelo aplicativo pode ajudar quem busca acelerar o preenchimento das páginas.

Diferente de 2022, quando a entrega rápida era restrita a poucas cidades, a operação para 2026 foi desenhada para ampliar a cobertura. O iFood aposta em uma malha logística mais robusta e em redução no tempo de entrega nas áreas atendidas.

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Copa do Mundo Brasil

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