Mais de 200 pessoas já trabalham em obra de trecho da Fiol, diz consórcio

O Consórcio TCR-10, formado pela empresa brasileira Tiisa e pela chinesa CREC-10, deve empregar até 1,2 mil pessoas para a conclusão das obras de implantação do Trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol1). Pedro Yin Xiao Hao, líder da junta diretiva do consórcio, dsse nesta terça-feira (dia 3) que atualmente já existem 200 pessoas trabalhando na obra pelas duas empresas responsáveis pela obra.



"Este é um projeto muito grande, extremamente importante para a CREC-10 e uma grande oportunidade para entrarmos no mercado brasileiro", destacou ele em conversa com a imprensa durante o evento que oficializou o início das obras, em Ilhéus. O Trecho 1 está sob responsabilidade da Bamin, desde 2021, quando a mineradora conquistou a concessão para concluir as obras restantes e operar a ferrovia por 35 anos.