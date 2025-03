IRPF

Mais de 560 mil pessoas entregaram declaração do Imposto de Renda no 1º dia

O prazo para entregar documento termina às 23h59 do dia de 30 de maio

A Receita Federal recebeu 561.580 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2025 até as 17h desta segunda-feira (17), primeiro dia para a entrega do documento, que considera os rendimentos recebidos ao longo de 2024.>