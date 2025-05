IMÓVEIS

Moura Dubeux anuncia três empreendimentos novos com R$ 380 milhões em VGV

Horto Florestal, Caminho das Árvores e Patamares recebem lançamentos da incorporadora

Donaldson Gomes

Publicado em 14 de maio de 2025 às 19:05

Moura Dubeux chega a 14 projetos em andamento em Salvador Crédito: Divulgação

Principal praça da Moura Dubeux em 2024, Salvador continua no foco dos investimentos da incorporadora imobiliária. Nesta quarta-feira (dia 14), a empresa, que atua no mercado soteropolitano há 16 anos, anunciou três novos empreendimentos, que somam um volume geral de vendas previsto (VGV) de R$ 380 milhões. Os bairros que vão abrigar as construções são o Horto Florestal, Caminho das Árvores e Patamares – que receberá o segundo empreendimento da bandeira Mood na Bahia, com unidades a partir de R$ 450 mil. Com isso, a empresa alcançou uma marca inédita de 14 projetos em andamento ao mesmo tempo na capital baiana, que geram mais de 1.500 empregos diretos. >

“Seguimos entregando todos os nossos projetos dentro dos prazos, produtos com soluções sustentáveis, modernos e inovadores. Estamos presentes nos bairros de Ondina, Rio Vermelho, Horto, Caminho da Árvores, Costa Azul, Patamares e Jaguaribe, com produtos de diferentes tamanhos e tipologias. Em Ondina, temos a Casa MD, uma central de vendas com várias maquetes que vale a visita e o espaço abre, inclusive, aos domingos”, diz Fernando Amorim, diretor regional da Moura Dubeux.>

No bairro do Horto, a novidade é o Elleve Horto, que fica localizado no jardim Teresópolis, um local reservado, com segurança e comodidade para os moradores. O empreendimento, que tem como um dos destaques sua fachada, reúne design moderno e sofisticado. Disponível nas tipologias de 4 suítes com 150 m² e 3 suítes com 119 m², o projeto apresenta opções de plantas personalizáveis para diferentes estilos de vida. Com uma única torre com 38 pavimentos com 2 apartamentos por andar, o projeto de arquitetura leva a assinatura da GAM Arquitetos, paisagismo de Benedito Abbud e design de interiores de Taís Abreu Arquitetura. Um amplo terreno que possibilita uma generosa área de lazer, incluindo uma quadra recreativa.>

No bairro Caminho das Árvores, foi anunciado o Casa Sombreiros, na rua Sombreiros, um empreendimento projetado para quem busca sofisticação, conforto e cercado de serviços. Com uma torre de 30 pavimentos tipo, com 2 apartamentos por andar, 4 suítes com 168 m², o projeto se destaca no seu belíssimo embasamento e diferenciais únicos. Com mais de 16 itens de lazer e conveniência, entre eles, quadra recreativa, ampla academia e piscina com raia. O imponente projeto de arquitetura tem a assinatura de Arc+CO, autoria de Tiago Martins e Caio Bandeira, na ambientação com Laís Galvão e Benedito Abbud, no paisagismo.>

No bairro de Patamares, a empresa lançou o Mood Colina, localizado na Colina A, que possui um terreno generoso com área de 5.300 m², com duas torres e 22 pavimentos. Os apartamentos dispõem de 3 quartos com 67 m² e 2 quartos com 57 m². Um empreendimento com localização privilegiada, pertinho da praia e com uma ampla área de lazer com mais de 15 itens. O projeto de arquitetura é de Alessandro Grimaldi, o projeto de paisagismo é de Takeda Design e projeto de ambientação e fachada, Todos Arquitetura. >