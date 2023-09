Seis mitos e verdades sobre combustíveis aditivados; veja vídeo

Seis mitos e verdades sobre combustíveis aditivados. Crédito: Agência Brasil

A escolha entre abastecer o seu veículo com combustíveis comuns ou combustíveis aditivados faz parte da rotina de quem frequenta postos de gasolina. É comum associar os aditivados a mitos que pouco contribuem para o beneficiamento dos consumidores no momento do abastecimento. Dentre suas contraindicações mais populares, a que o combustível aditivado “vicia” o motor, que não é recomendado para todos os veículos e que as montadoras não o indicam. Por outro lado, contribuir para a limpeza do motor, para a prevenção de corrosão e para a redução de emissões de carbono, seriam algumas de suas vantagens. Mas, afinal, o que é mito e o que é verdade?

Segundo o especialista em combustíveis da Raízen, Gilberto Pose, a principal função dos combustíveis aditivados é fornecer um maior desempenho ao veículo. No entanto, ao limpar o motor e evitar a formação de novos depósitos de resíduos, o processo de combustão se torna mais completo, diminuindo o consumo de combustível e a emissão de carbono. Veja quais são os mitos e as verdades sobre os combustíveis aditivados.

Combustível aditivado “vicia” o motor (Mito): O uso contínuo de combustível aditivado ajuda na limpeza e mantém o motor livre de resíduos, protegendo e lubrificando as partes internas em contato com o produto. Isso resulta na redução de gasto de energia e auxilia na performance e desempenho.

Usar combustível aditivado melhora a economia de combustível e performance do veículo (Verdade): Muitos aditivos têm propriedades detergentes que ajudam a manter os componentes do motor limpos, reduzindo depósitos de carbono e detritos que podem prejudicar o desempenho e a eficiência. Com as válvulas limpas, o processo de combustão se torna mais completo, aperfeiçoando o seu rendimento e, melhorando assim, a economia geral do combustível.

Abastecer com combustível aditivado um veículo que só usa comum causa falha no motor (Mito): As falhas ocorrem devido ao acúmulo de resíduos no motor, o que prejudica o fluxo adequado de combustível. O uso de combustível aditivado, pelo contrário, ajuda a manter o motor mais limpo e a evitar acúmulos de resíduos, contribuindo para um melhor desempenho a longo prazo. De acordo com Pose, o uso frequente de combustíveis aditivados é o mais indicado pois, além de limpar, os aditivos evitam a formação de novos depósitos de resíduos.

O combustível aditivado contribui para a redução das emissões de carbono (Verdade): O aprimoramento do desempenho do combustível leva a uma redução no consumo, o que, por sua vez, resulta em emissões menores de gases poluentes. Os aditivos proporcionam a queima mais completa do combustível, que colabora para a menor emissão de gases poluentes pelo sistema de escapamento do veículo.

Não é recomendado para todos os veículos (Mito): Não há diferenciação, os motores de carros, motos e caminhões desfrutam dos mesmos benefícios ao utilizar combustíveis aditivados.

A gasolina aditivada possui cor diferente (Verdade): A gasolina aditivada possui corante em sua formulação, utilizado para diferenciá-la da comum. As cores variam de acordo com a marca e não possuem relação com a qualidade do produto. As únicas restrições de cores são a rosa, que indica a mistura metanol (etanol e gasolina), e a azul, utilizada nos combustíveis aeronáuticos.