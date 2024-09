EDUCAÇÃO

Estudantes não sabem diferenciar fato de opinião em publicações

“A partir do momento em que a gente consegue levar para as aulas de língua portuguesa, principalmente, mas também de outras disciplinas, uma camada de educação midiática, a gente mostra aos alunos que é preciso ler e interpretar os textos a partir do contexto da autoria, da intenção, do lugar onde aquilo está sendo publicado e que vários fatores precisam ser analisados na hora de absorver e consumir uma mensagem. Os jovens sairão da escola, do ensino médio, dominando isso, o que vai servir para vida deles como cidadãos e para que tenham uma vida plena, com autonomia e pensamento crítico”, ressalta Mariana Mandelli, coordenadora de comunicação do Instituto Palavra Aberta.