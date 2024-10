Energia

Seca pressiona custo da eletricidade e já aparece nas contas de luz

Os próximos reajustes nas contas de energia dos brasileiros devem ser, em média, acima de 9%, de acordo com especialistas no setor elétrico. Entretanto, agora em 2024, as contas já estão mais caras por conta da falta de chuvas no país.

O agravamento do cenário de seca no Brasil deve reduzir a 40% da capacidade os níveis dos reservatórios de água usados para produzir eletricidade no país em outubro, de acordo com estimativas do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Os números se referem aos sistemas instalados no Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, onde se concentram a maior parte das estruturas. No Sul e no Nordeste, a expectativa é de que os níveis fiquem em 50% e 44,2%, respectivamente.