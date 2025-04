CAJACITY

O que cabe em uma kitnet de 18 metros quadrados?

Seguidores do pedreiro que viralizou com casas em dimensões reduzidas especulam possíveis móveis para o local

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de abril de 2025 às 05:45

Micro kitnet tem 1,80m de largura e 10,40m de comprimento Crédito: Reprodução

O pedreiro Jilcarlos Matos, de 35 anos, fez uma verdadeira mágica ao transformar um espaço de apenas 1,80 m de largura e 10,40 m de comprimento em duas kitnets. Os imóveis ficam no bairro de Cajazeiras 8 e o profissional garante: "moraria tranquilamente". Os vídeos publicados por Jilcarlos levantou a curiosidade dos internautas, que passaram a questionar quais móveis poderiam caber nas 'mini casas', de apenas 18,72 e 13,32 metros quadrados. "Preciso ver com móveis, minha ansiedade está atacada", brincou uma seguidora.>

A kitnet do térreo tem 1,80m de largura e 7,40m de comprimento. A do primeiro andar é pouco maior, com 10,40m de comprimento. A entrada da casa possui uma pequena sala com uma cozinha americana. O banheiro fica logo atrás e divide espaço com um corredor que leva até o quarto. A casa conta ainda com uma área de serviço, que possui uma janela ampla, com vista para a Avenida 29 de Março e bairros vizinhos. >

Nos comentários das publicações, os seguidores especulam se caberia, por exemplo, uma cama de casal no quarto da casa. "Se for 1.80 de largura, a cama de casal tem 1.50 mais ou menos, o resto dá para economizar", calculou uma internauta. >

De acordo com o site Westwing, uma cama de casal comum possui cerca de 136 cm de largura e 188 de comprimento, o que renderia ainda um vão de 44 cm para circulação no cômodo. Já a cama de solteiro tem aproximadamente 188 cm de comprimento e 88 de largura, o que deixaria quase 1 m de espaço para o trânsito.>

Para a cozinha, uma geladeira de 240 litros, por sua vez, tem aproximadamente 55 cm de largura e 62 de profundidade. Um fogão de quatro bocas possui cerca de 52 cm de largura. "Coloca aquelas geladeiras pequenas embaixo da pia e bancada com cooktop de duas bocas", sugere outra seguidora. Outra dica dos internautas é investir em "sofá-cama e armário aéreo" para aproveitar melhor o espaço. >

Em um dos vídeos, Jilcarlos mostra, da porta dos imóveis, que os novos moradores já souberam como lidar com a falta de espaço: beliche e prateleira foram algumas das ferramentas encontradas para fazer caber móveis convencionais de uma casa.>

Por pouco, as casas construídas pelo pedreiro soteropolitano não ocupam o posto de menor casa do país. A 'mini casa brasileira', com seus nove metros quadrados, fica localizada em Sorocaba, em São Paulo e dá aulas de como utilizar bem e conseguir aproveitar o pouco espaço. A residência tem sofá, geladeira, fogão cooktop, armários embutidos com outros móveis e partes da casa, como a escada, que leva para uma cama de casal, no alto do imóvel.>