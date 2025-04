DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO

Jovens autistas fazem passeio na cabine de operação do metrô: 'olhos brilhando de felicidade'

Pedro, de 13 anos, é apaixonado pelo modal desde os 7 anos

Yan Inácio

Publicado em 2 de abril de 2025 às 20:35

Adolescente na cabine de operações do metrô Crédito: Divulgação / CCR Metrô Bahia

Jovens autistas de Salvador tiveram uma experiência única nesta quarta-feira (2), data em que se comemora o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Pedro Braz, de 13 anos, e Erick da Silva, de 19, deram um passeio de metrô com direito a acesso à cabine de operação e ao centro de controle operacional do sistema metroviário.

A mãe de Pedro revela que o metrô é sua paixão desde criança e a prova disso é que a primeira palavra que disse aos 7 anos foi “estação Bonocô”. "Ele anda de metrô desde os 4 anos. Com 5 anos, começou a pesquisar sobre o sistema e hoje sabe tudo sobre transportes", conta Janete da Cunha Portela, mãe do adolescente. >

Durante o passeio, o adolescente demonstrou seu profundo conhecimento sobre o sistema, lembrando a data de inauguração de cada uma das 22 estações e suas respectivas localizações. Ele ficou encantado com a visita e, ainda absorvendo a experiência, compartilhou sua emoção: "gostei muito do passeio, vi as câmeras, os trilhos e tudo de perto", disse, com os olhos brilhando de felicidade.>

Para Erick, o metrô também tem um grande significado, como explicou a sua mãe, Sueli Figueiredo: "Antes, quando só tínhamos ônibus, era mais difícil ir para a terapia. Demorava e pegávamos muito congestionamento, isso irritava ele. Agora, com o metrô, ele não falta mais às sessões. Aqui, ele observa a cidade, aprecia a paisagem, faz desenhos e se desloca com tranquilidade", contou ela. >

Carlos Cavalcanti, gerente de Tráfego e do CCO da CCR Metrô Bahia, destaca a importância dessas ações: "Conduzimos milhares de pessoas todos os dias, incluindo clientes autistas. Poder proporcionar essa experiência é uma alegria. São pequenos atos que contribuem para a construção de uma sociedade mais respeitosa e inclusiva, onde todos tenham a oportunidade de se sentir acolhidos e pertencentes." >