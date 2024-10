ELEIÇÃO

Bruno Reis e Ana Paula buscam a bênção de Senhor do Bonfim às vésperas das eleições

Pesquisas estão apontando uma vitória esmagadora da dupla no primeiro turno

Gil Santos

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 14:03

Bruno Reis e aliados no final da missa Crédito: Divulgação

Faltando dois dias para as eleições, o candidato à reeleição a prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), buscou as bênçãos de Senhor do Bonfim. Ele chegou à Colina Sagrada cercado por apoiadores e acompanhado pelo vice-presidente nacional do partido, ACM Neto, e da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT). Os três assistiram a missa das 9h, depois conversaram com os eleitores e seguiram para uma carreata na Cidade Baixa.

As pesquisas estão apontando que Bruno será reeleito com mais de 80% dos votos válidos. Caso as projeções se confirmem será a maior votação para um prefeito na história de Salvador. O gestor disse que está confiante na vitória do primeiro turno, no domingo (6), contou que ficou emocionado com a receptividade da população durante a campanha e afirmou que o apoio é resultado dos esforços empreendidos.

“É um reconhecimento ao nosso trabalho. As consequências de um bom trabalho administrativo, de uma boa gestão, de um volume expressivo de entregas que nós fizemos é o reconhecimento das pessoas e isso, com fé em Deus, virá, no domingo, nas urnas”, afirmou Bruno Reis.

Ele frisou que as mudanças ocorridas em Salvador começaram na administração do ex-prefeito ACM Neto (2013-2020), disse que deu continuidade e fez importantes contribuições para o desenvolvimento e para a organização da cidade, e afirmou que o desempenho serve de exemplo para toda a Bahia.

“Esse nosso trabalho serve de inspiração para outros municípios da Bahia que estão tendo a oportunidade de ver o que estamos fazendo em Salvador e sepultando o discurso mofado do alinhamento político. O exemplo está aqui ao lado, em Lauro de Freitas, que é do mesmo partido do governador e do presidente e está um caos, esburacada, sem projetos consistentes para mudar e transformar a realidade das pessoas”, disse.

Bruno e Ana Paula na chegada para a missa Crédito: Divulgação

Bruno contou que acredita na vitória do partido em grandes cidades, como Simões Filho, Camaçari, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Juazeiro. O prefeito agradeceu o apoio e a pareceria de ACM Neto e afirmou que ele será o nome para concorrer ao Palácio de Ondina, em 2026. O amigo sorriu e pediu calma. Neto disse que o foco está no pleito do próximo domingo e fez uma avaliação sobre a campanha no interior do estado.

“Estamos muito confiantes e otimistas. O nosso grupo político estabeleceu como meta principal no início dessa campanha ter um bom desempenho, principalmente nas grandes cidades, que é onde podemos ter influência maior, e acho que isso vai acontecer. Se desenha um cenário de vitórias importante e expressivas para o União Brasil e para o nosso campo político. Vamos sair maior do que entramos”, afirmou Neto.

Questionando sobre a violência no estado, o vice-presidente nacional do União Brasil criticou a atuação do governo estadual e o avanço das facções criminosas. Neto também comentou sobre a possibilidade de Bruno ser o prefeito mais votado da história da cidade.

“Primeiro, é resultado da luta dele, de tudo o que ele fez pela nossa cidade. Segundo, é a consolidação de 12 anos de transformações em Salvador, do que a gente plantou lá atrás e veio semeando ao longo desse tempo. Tenho muito orgulho disso, porque há quatro anos Salvador votou em Bruno confiando em mim, hoje não. Hoje, Salvador vota em Bruno confiando em Bruno, porque viveu e sentiu o trabalho dele”, disse.

Os dois foram abraçados pelos apoiadores e cercados por eleitores que pediam fotos e vídeos. Questionada se vai conseguir segurar a ansiedade até domingo, a vice-prefeita Ana Paula Matos sorriu e disse que não terá tempo para dormir direito por conta da campanha, mas que está feliz com o resultado. Ela afirmou que se a reeleição for a maior da história, como apontam as pesquisas, dará ainda mais legitimidade ao prefeito para buscar pleitos e investimentos.

“Uma votação, quando mais expressiva ela é mais ela dá condição ao prefeito e a vice-prefeita de trabalharem bem pelo povo. O pedido é esse. Aumenta a responsabilidade, mas ao mesmo tempo temos a alegria de saber que o trabalho é reconhecido. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui e peço a ele uma eleição justa”, disse.