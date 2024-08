DISPUTA POR SALVADOR

Bruno Reis e Geraldo Júnior alteram autodeclaração de raça e se definem como brancos

Ambos haviam nas eleições anteriores se registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como pardos

Os candidatos a prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) e Geraldo Júnior (MDB), alteraram a autodeclaração de raça e se definiram como brancos. Nas eleições anteriores, ambos haviam se registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como pardos.

“Me autodeclarei como branco para a Justiça Eleitoral tendo em vista que a nova legislação que foi regulamentada para 2022 prevê fundo partidário para quem se autodeclara pardo. Como não iria utilizar esse benefício e para não restar qualquer tipo de dúvidas, tomei a decisão de mudar, mesmo tendo me declarado pardo na última eleição que disputei em 2020”, afirmou o prefeito e postulante à reeleição Bruno Reis.

Geraldo Júnior também justificou, em entrevista à rádio BandNews, a decisão de trocar a autodeclaração racial. "A sociedade civil sempre me encarou como branco e eu sempre tive como convivência social ser branco", declarou.

Os demais candidatos Kleber Rosa (PSOL) e Eslane Paixão (UP) mantiveram a autodeclaração como pretos. Já Victor Marinho (PSTU) registrou a sua primeira autodeclaração e se definiu como branco. Giovani Damico (PCO) ainda não confirmou a postulação no sistema do TSE.