CANDIDATO DA OPOSIÇÃO

Carballal diz que vai permanecer como coordenador da campanha de Geraldo Júnior

Como informou o colunista Rodrigo Daniel Silva, do CORREIO, em reservado, integrantes da campanha de Geraldo Júnior disseram que o vereador licenciado saiu nesta quarta-feira (28) dizendo a todos que iria deixar o posto.

Nos bastidores, comenta-se que Carballal ficou insatisfeito após intervenção do chefe de gabinete do governador Jerônimo Rodrigues (PT), Adolpho Loyola, que retirou poderes de Carballal. A informação foi confirmada ao colunista por dois integrantes da campanha do emedebista.