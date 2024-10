SEGUNDA MAIOR CIDADE

Dois Zés bem conhecidos: concorrentes em Feira já se candidataram até seis vezes a prefeito

Cidade tem três candidatos ao Executivo municipal; um deles busca o quinto mandato

Thais Borges

Publicado em 5 de outubro de 2024 às 05:00

José Ronaldo (União Brasil) e Zé Neto (PT) Crédito: Marina Silva/CORREIO e PT na Câmara/Divulgação

Em Feira de Santana, a disputa é entre os experientes na política e conhecidos do eleitorado. Neste domingo (6), a corrida pela prefeitura estará sendo liderada pelos candidatos José Ronaldo (União Brasil) e Zé Neto (PT), em um cenário remete a eleições anteriores. Em 2004, 2012 e 2016, essa mesma dupla encabeçou a polarização na cidade.

Incluindo a eleição atual e esses três momentos em que se enfrentaram diretamente no passado, José Ronaldo e Zé Neto concorreram, respectivamente, a cinco e seis pleitos para chefiar o Executivo. Ronaldo, eleito em 2000, 2004, 2012 e 2016, já ocupou a cadeira quatro vezes e busca o quinto mandado. Zé Neto, por sua vez, concorreu também em 1996 e em 2020, quando chegou ao segundo turno - seu melhor resultado até então.

Agora, de acordo com diferentes pesquisas, os dois Zés podem levar a cidade ao segundo turno. O município tem, ainda, um terceiro candidato, Carlos Medeiros (Novo), que também não é estreante - ele concorre pela segunda vez, depois de ter participado da disputa em 2020.

A preferência dos feirenses por esses dois nomes, que já atravessa pelo menos duas décadas, vem de uma postura de liderança, na avaliação do cientista político Claudio André de Souza, doutor em Ciências Sociais e professor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

“A grande diferença é que esse grupo montado por Zé Neto ainda não esteve, do ponto de vista nuclear, dentro da prefeitura, nunca venceu uma eleição”, explica. Ao mesmo tempo, Zé Neto construiu sua trajetória política como deputado estadual e federal. “É diferente de Zé Ronaldo, que, nas últimas duas décadas, esteve mais ligado ao poder, exercendo o mandato de prefeito de Feira de Santana”.

Força

Além do primeiro nome em comum, José Ronaldo e Zé Neto têm outras características em comum. "Vejo que eles têm várias semelhanças do ponto de vista etário, da trajetória. Embora, ideologicamente, os dois tenham rumado caminhos opostos, eles têm essa semelhança e lideram grupos políticos opostos", pontua o professor Cláudio André. Enquanto Zé Neto tem 60 anos, José Ronaldo tem 73.

A dificuldade em encontrar outros nomes não está desconectada da popularidade dos atuais concorrentes. No caso de José Ronaldo, seu grupo político venceu todas as eleições em Feira de Santana, muito devido à figura dele - seja de forma pessoal, seja com um aliado -, desde 2000. "Então, são 24 anos com um poder político estabelecido na segunda maior cidade da Bahia", diz.

Ao mesmo tempo, Zé Neto tem crescido ao longo dos pleitos. Na última eleição, teve seu melhor desempenho, chegando ao segundo turno. Ainda que tenha sido derrotado, teve uma votação significativa.

Na época, Zé Neto teve 45,58% dos votos válidos no segundo turno, contra 54,42 do atual prefeito, Colbert Martins, que foi reeleito. Martins tinha sido vice-prefeito na chapa eleita com José Ronaldo, em 2016, e assumiu o Executivo quando o então prefeito renunciou ao cargo para ser candidato a governador da Bahia nas eleições de 2018.

"A grande força de Zé Ronaldo nessa eleição é a trajetória que ele tem tido ao longo dos últimos anos, ao vencer todas as eleições, ou ter um aliado vencedor", acrescenta o professor, citando o atual prefeito. "Com certeza, é uma das eleições mais equilibradas e polarizadas que teremos nas eleições municipais do próximo domingo", analisa.

Cidade

Para José Ronaldo, a candidatura em Feira foi uma "missão" que recebeu dos moradores. "Já estou caminhando pela cidade há um bom tempo e, mesmo no período em que estive afastado da prefeitura, não parei um dia sequer. Na campanha eleitoral, o ritmo aumenta, é óbvio", explica.

Apesar de ter nascido em Paripiranga, José Ronaldo chegou a Feira de Santana ainda adolescente. Estudou na cidade e, lá, decidiu formar a família e trabalhar. Administrador de empresas pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), ele diz que, nos anos em que esteve fora do Executivo municipal, caminhou pela cidade e pela zona rural.

"Conversei muito com muita gente, tive a oportunidade de ver de perto as atuais necessidades de cada localidade, sem a correria do trabalho como governante, e ouvi as expectativas dos cidadãos", afirma. Nessas conversas, segundo ele, começou a ouvir pedidos para que se candidatasse novamente. "Esta confiança que estão depositando em mim mais uma vez me motivou a continuar firme".

Nascido em Feira de Santana, Zé Neto construiu família e carreira na cidade, tanto como advogado quanto como político. Foi eleito vereador por quatro mandatos, antes de se candidatar a outros cargos. Ele se reconhece como uma peça importante no cenário político da cidade e cita seu amadurecimento nos últimos 14 anos, no Legislativo estadual e federal.

Além disso, aponta essa ligação com a cidade como uma das razões para continuar se candidatando."Todos esses momentos a gente sempre esteve de pé defendendo nosso partido, defendendo nosso projeto nacional estadual e a cidade sempre respondeu".