DISPUTA ELEITORAL

'Eleição vai explorar as contradições' de Geraldo Júnior, afirma ACM Neto

ACM Neto participou, nesta sexta-feira (16), do primeiro ato de campanha eleitoral de Bruno Reis

Gil Santos

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 15:40

ACM Neto na missa do Bonfim Crédito: Divulgação

O ex-prefeito e atual vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, participou do primeiro dia de campanha do prefeito e candidato Bruno Reis (União Brasil) na corrida pela reeleição em Salvador. Eles assistiram a uma missa na Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim, na Cidade Baixa, nesta sexta-feira (16).

Em entrevista à imprensa, ACM Neto disse que o objetivo na disputa eleitoral é discutir os temas da cidade, as conquistas dos últimos 12 anos e o futuro de Salvador. “Um ponto importante dessas eleições vai ser explorar as contradições de cada um. Do lado de cá, nós só tivemos, a vida inteira, um grupo político e um partido. Do lado de lá, até poucos dias atrás um candidato dizia que se entendia comigo pelo olhar, que eu era o principal líder político dele. Está aí nos vídeos e nas redes. Depois, ele mudou”, afirmou, ao se referir ao vice-governador da Bahia e candidato do MDB a prefeito de Salvador, Geraldo Júnior.

O emedebista integrou até 2022 a base política de ACM Neto e Bruno Reis, mas naquele ano rompeu e migrou para o grupo do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Geraldo Júnior tem sido criticado por causa das incoerências políticas.

No debate da Band, Bruno Reis apontou as contradições do adversário. “Me impressiona a capacidade que o candidato tem de mudar de lado. Ele dizia que era amigo pessoal dos filhos de Bolsonaro. Dizia que se comunicava com ACM Neto pelo olhar. Coitado do ex-prefeito João Henrique que era um pai para ele. Dizia que eu era o conselheiro da vida dele. Agora, diz que o líder dele é Jerônimo. Agora, ele diz que até as pedras mudam de lugar. Não é uma pedra. É uma avalanche”, declarou o postulante do União Brasil, na ocasião.

LEIA MAIS SOBRE O CASO Em debate na Band, Bruno Reis e Kleber Rosa expõem contradições de Geraldo Jr.

Metas

No pleito deste ano, o União Brasil tem 81 candidatos a prefeito, 106 postulantes a vice-prefeitos e 2.223 candidatos a vereador na Bahia. ACM Neto afirmou que, desde 2008, essa é a eleição que o partido chega mais forte e com maior perspectiva de resultado eleitoral positivo.

Ele também frisou que o objetivo não é eleger a maior quantidade de prefeitos, mas conquistar a maior quantidade de pessoas governadas pelo União Brasil, reforçando o destaque que dará às grandes cidades.