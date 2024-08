ELEIÇÕES

Entenda o que faz o presidente de mesa nas seções eleições

São quatro mesários por seção e cada um tem funções distintas

Da Redação

Publicado em 20 de agosto de 2024 às 12:47

Serão 140 mil mesários inscritos Crédito: Frenando Frazão/Agência Brasil

Toda seção eleitoral tem quatro mesários. Eles são dividos conforme atribuições e têm funcões diferentes, mas que se complementam para a realização do processo eleitoral. O presidente de mesa é a principal autoridade, responsável por resolver os problemas. Já o 1º e o 2º mesários, nessa ordem, substituem o presidente na sua ausência. Por fim, o secretário da seção tem por missão cuidar da ata onde são registradas as ocorrências.

De maneira objetiva, o presidente é responsável por verificar as credenciais dos fiscais, adotar os procedimentos para a emissão da zerésima e por iniciar e encerrar a votação. Cabe ao presidente também digitar o número do título do eleitor no terminal do mesário, autorizar o eleitor a votar ou a justificar. É ele também quem recebe as impugnações em relação à identidade do eleitor, providencia a entrega dos materiais à junta eleitoral, resolve as dificuldades e esclarece as dúvidas que ocorrerem.

Os 1º e o 2º mesários localizam o nome do eleitor no caderno de votação, colher a assinatura e dita o número do título ao presidente. Eles também entregam o comprovante de votação ou de justificativa, devolvem os documentos ao eleitor e cumprem as demais obrigações que lhes forem atribuídas.

Já o secretário orienta os eleitores na fila e verifica se pertencem àquela seção, conferindo os documentos. Ele controla a entrada e a movimentação das pessoas na seção, verifica o preenchimento do formulário do Requerimento de Justificativa Eleitoral e checa se o eleitor, ao sair, recebeu o documento de identificação e o comprovante de votação. O secretário também distribui aos eleitores, às 17 horas, as senhas de entrada e cumprir as demais obrigações que lhe forem atribuídas.