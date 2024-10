FORÇA POLÍTICA

Forte cabo eleitoral: partido de ACM Neto é o que mais vence nas 20 maiores cidades da Bahia

O ex-prefeito de Salvador encerrou o pleito deste ano fortalecido com a vitória do seu grupo político

Gil Santos

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 10:10

ACM Neto comemora vitória de Bruno Reis Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Articulador político hábil, o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, precisou reforçar o fôlego para cumprir uma extensa agenda na capital baiana e no interior nessas eleições. Em oito dias, por exemplo, ele chegou a percorrer 14 cidades no estado.

O ex-prefeito de Salvador encerrou o pleito deste ano fortalecido com a vitória do seu grupo político em 13 dos 20 maiores colégios do estado. Melhor do que isso foi o desempenho do União Brasil - a legenda dele. A sigla foi a que mais venceu nas grandes cidades - 8 das 20. E o número pode ampliar.

O correligionário de ACM Neto, Flávio Matos (União Brasil), vai disputar o segundo turno contra ex-prefeito Luiz Caetano (PT) em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

“A gente estava focado nas grandes cidades do estado e não poderíamos ter um resultado melhor do que tivemos. Então, na Bahia, todo o resultado foi maravilhoso. A gente só tem a comemorar, mas acima de tudo agradecer a Deus por ele estar presente em nossas vidas”, declarou Neto neste domingo (6), em entrevista à imprensa.

Há quem diga que a dedicação do ex-prefeito da capital baiana é uma preparação para a disputa pelo Palácio de Ondina, em 2026, principalmente depois do saldo da última eleição.

ACM Neto teve 47,21% (4.007.023 votos) para governador da Bahia em 2022. O resultado foi o melhor para um candidato da oposição ao Palácio de Ondina desde 2006, e o vice-presidente do União Brasil já manifestou interesse em concorrer ao cargo no próximo pleito. Durante a convenção em que o prefeito Bruno Reis (União Brasil) oficializou a candidatura à reeleição, ACM Neto sinalizou que pode ser candidato a governador.

“Eu tenho dito onde eu chego: o meu sonho para a Bahia está mais vivo do que nunca, porque, como baiano, soteropolitano, não posso me contentar, não posso aceitar o que acontece em nossa cidade”, afirmou ele, durante evento no Centro de Convenções, na Boca do Rio.

Na última eleição, ACM Neto teve 1.013.094 votos em Salvador, contra 557.418 votos de Jerônimo, e venceu em 16 das 20 maiores cidades baianas. Diante da força eleitoral conquistada nestes municípios, o ex-prefeito percorreu o estado neste ano para apoiar os aliados.

Em Lauro de Freitas, onde venceu com 58,98% dos votos válidos para governador em 2022, o ex-prefeito denunciou o episódio em que uma facção criminosa impediu a sua candidata a prefeita na cidade, Débora Régis (União Brasil), de entrar no bairro de Portão para fazer campanha eleitoral.

“Essa é a realidade de Salvador, de Lauro de Freitas e de outras grandes cidades. A gente ouve o relato de muitos candidatos a vereador e, agora, de uma candidata a prefeita, que são proibidos de entrar em um território que devia ser livre. Afinal de contas, a campanha é o momento da democracia, e tem um culpado por isso, que se chama Jerônimo Rodrigues (governador da Bahia, do PT”, afirmou ele.