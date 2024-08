TOTAL DE BENS

Geraldo Jr. registra candidatura e declara aumento de 228% do patrimônio em dois anos

Total de bens do emedebista soma R$ 471,52 mil em 2024

Millena Marques

Publicado em 13 de agosto de 2024 às 19:58

Geraldo Júnior (MDB) Crédito: Rafael Martins/GOV/BA

Ao registrar sua candidatura a prefeito de Salvador, Geraldo Júnior (MDB) declarou à Justiça Eleitoral um aumento de 228% do patrimônio em apenas dois anos. Em 2022, quando foi eleito vice-governador da Bahia, o total de bens do emedebista era de R$ 143,52 mil. Agora, a soma é de R$ 471,52 mil.

Na eleição ao Palácio de Ondina, estavam incluídos dois veículos automotores terrestres, que somaram R$ 40 mil; um consórcio não contemplado no valor de R$ 42 mil; outras aplicações e investimentos no total de R$ 51,95 mil. Além disso, Geraldo Júnior declarou ter participações em 95% das quotas da GM Empreendimentos e Participações LTDA.

De 2022 para cá, permaneceram nas declarações os dois veículos automotores terrestres e a participação na GM Empreendimentos. Foram incluídos uma lancha de 2006, com valor de R$ 70 mil; uma kombi de 1975, no valor de R$ 30 mil; um outro veículo automotor terrestre, de R$ 5 mil; e um empréstimo de R$ 316,33 mil a GM Consultoria LTDA. A reportagem tentou ouvir o candidato do MDB sobre o crescimento do seu patrimônio, mas não obteve sucesso. O espaço segue aberto.

Geraldo Júnior foi vereador de Salvador entre os anos de 2011 e 2022. Em 2017, durante o segundo mandato do então prefeito soteropolitano ACM Neto (União Brasil), ele foi secretário municipal de Trabalho, Esporte e Lazer. No ano de 2022, o emedebista rompeu com o grupo político e decidiu apoiar Jerônimo Rodrigues (PT) para o governo da Bahia, sendo eleito vice-governador. Os oponentes acusam Geraldo Júnior de ser incoerente politicamente.

“Me impressiona a capacidade que o candidato (Geraldo Júnior) tem de mudar de lado. Ele dizia que era amigo pessoal dos filhos de Bolsonaro. Dizia que se comunicava com ACM Neto pelo olhar. Coitado do ex-prefeito João Henrique que era um pai para ele. Dizia que eu era o conselheiro da vida dele. Agora, diz que o líder dele é Jerônimo. Agora, ele diz que até as pedras mudam de lugar. Não é uma pedra. É uma avalanche”, declarou o atual prefeito de Salvador e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), em debate na Band.

A candidata à vice-prefeita, Fabya Reis (PT), que compõe a chapa de Geraldo Jr., declarou patrimônio de R$ 534,34 mil – R$ 499,34 mil de aplicação de renda fixa e R$ 35 mil de dinheiro em espécie.

Além de Geraldo Júnior, outros quatro candidatos ao Palácio Thomé de Souza registraram oficialmente suas candidaturas: Bruno Reis, Kleber Rosa (PSOL), Eslane Paixão (UP) e Victor Marinho (PSTU). Apenas Giovani Damico (PCB) ainda não fez o registro.