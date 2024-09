ELEIÇÕES

Geraldo Júnior pede nova data para sabatina e CORREIO libera

O emedebista alegou que tem uma entrevista para veículos de comunicação no mesmo horário da sabatina do CORREIO

O candidato do MDB a prefeito de Salvador, Geraldo Júnior, pediu, na manhã desta segunda-feira (9), uma nova data para participar da sabatina do CORREIO, e o jornal liberou.

O emedebista alegou que tem uma entrevista para veículos de comunicação no mesmo horário da sabatina do CORREIO. Em acordo com a assessoria do postulante do MDB, ficou definido que a sabatina, que aconteceria nesta terça-feira (10), foi adiada para o dia 20 de setembro, uma sexta-feira. O horário permanece o mesmo às 18 horas.