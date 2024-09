ELEIÇÕES

Victor Marinho é primeiro candidato a prefeito de Salvador entrevistado na Sabatina CORREIO

Os debates, que serão conduzidos pelos editores Donaldson Gomes e Rodrigo Daniel Silva, terão duração de 1 hora e serão transmitidos no Instagram e no Youtube do jornal

Da Redação

Publicado em 9 de setembro de 2024 às 12:29

O primeiro candidato a participar, nesta segunda-feira (9), da série de sabatinas do CORREIO com os candidatos à prefeitura de Salvador é Victor Marinho, do PSTU.

Formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), ele tem 26 anos de idade e disputa a primeira eleição para o Palácio Thomé de Souza.

Os debates, que serão conduzidos pelos editores Donaldson Gomes e Rodrigo Daniel Silva, terão duração de 1 hora e serão transmitidos no Instagram e no Youtube do jornal, a partir das 18 horas.

A ordem das sabatinas foi definida em reunião com os assessores dos candidatos no dia 6 de agosto. Nesta terça-feira (10), será o vice-governador e candidato do MDB, Geraldo Júnior (MDB). Na quarta-feira (11), é o prefeito de Salvador e postulante à reeleição Bruno Reis (União Brasil).

Giovani Damico (PCB) participa na quinta-feira (12). Já Kleber Rosa (PSOL) será sabatinado na sexta-feira (13). Por fim, Eslane Paixão (UP) na próxima segunda-feira (16).

O candidato Silvano Alves (PCO) não vai participar da sabatina porque teve o pedido de registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral no dia 31 de agosto.

Os representantes dos postulantes assinaram um compromisso no qual garantem cumprir as regras, como não atacar a honra dos adversários. Os microfones serão cortados caso algum regramento seja descumprido.

Os leitores serão informados em todas as plataformas sobre as possíveis ausências dos candidatos às sabatinas. O conteúdo transmitido nas redes sociais será publicado no site e no jornal impresso. Os cortes das entrevistas também serão divulgados nas redes sociais do CORREIO.

Todas as perguntas serão feitas de forma propositiva. Na primeira parte da sabatina, todos os candidatos responderão a mesma pergunta. Esse questionamento foi enviado aos representantes dos prefeituráveis na semana passada.

Além disso, eles responderão perguntas enviadas por um dos seus adversários. A questão, que será propositiva, será sorteada na hora da sabatina. Também responderão uma indagação feita por especialista voltada para temas importantes para a cidade, como educação, infraestrutura, transporte e gestão pública.

Os leitores do jornal poderão enviar perguntas para os candidatos na hora da transmissão, que serão selecionadas pela equipe, seguindo o critério de serem propositivas.

“Conversar com os candidatos no formato de sabatina é uma escolha, que considero mais assertiva, pois é um espaço em que os candidatos têm a oportunidade de apresentar suas propostas - o que é mais relevante para o eleitor. Temos observado que os debates têm fugido do conteúdo. Ficam mais no embate”, declara a editora-chefe Linda Bezerra.

As outras perguntas serão feitas pelos jornalistas Donaldson Gomes e Rodrigo Daniel Silva. “Quando o cidadão tem mais informações, ele faz escolhas melhores. E, com essa iniciativa, o jornal quer contribuir para que o eleitor tenha acesso às propostas, aos projetos e às ideias de cada candidato a prefeito, e a par disso faça a melhor escolha no dia 6 de outubro”, diz Rodrigo Daniel, editor de política.

Para Donaldson Gomes, que é editor e colunista do CORREIO, é importante que o eleitor julgue as propostas de todos os candidatos.

“O escolhido pela maioria dos soteropolitanos vai governar essa cidade pelos próximos quatro anos. Então, precisamos ter no dia 1º de janeiro de 2025, alguém que esteja preparado para administrar uma das maiores capitais do país”, salienta.

O editor de mídia e estratégia digital do CORREIO, Jorge Gauthier, ressalta a importância da disseminação da sabatina por meio das redes sociais.