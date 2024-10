ELEIÇÕES 2024

Governador Jerônimo Rodrigues vota em colégio em Brotas

O governador Jerônimo Rodrigues registrou seu voto neste domingo (6), no Colégio Estadual Luís Viana, localizado no bairro de Brotas, em Salvador. O gestor destacou a importância do momento eleitoral os 417 municípios baianos e para o país.

Mais cedo, Jerônimo acompanhou o trabalho das forças de segurança e demais órgãos envolvidos no processo para garantir uma eleição pacífica em todo o estado. “Comecei o dia bem cedinho me reunindo com as forças de polícia, com o TRE. Eu espero que a gente possa, ao final do dia, o Brasil sair vitorioso da democracia e a Bahia, demonstrar ao Brasil que foi tudo tranquilo”, acrescentou.