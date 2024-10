ELEIÇÕES

JHC é reeleito prefeito de Maceió

João Henrique Caldas (PL) está reeleito como prefeito de Maceió-AL. A confirmação da vitória veio no primeiro turno, realizado neste domingo (6), com 71,34% das urnas apuradas. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Participaram do pleito Rafael Brito (MDB), Lobão (Solidariedade), Lenilda Luna (UP) e Nina Tenório (PCO).

Nestes próximos quatro anos, JHC terá como vice o senador Rodrigo Cunha (Podemos), que precisará deixar sua cadeira no Senado. Com isso, a mãe do prefeito, dra. Eudócia (PSB), herdará o restante do mandato.