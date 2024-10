LEGISLATIVO

Jhonatas Monteiro: candidato mais votado da história de Feira de Santana não foi eleito

Feira de Santana presenciou um marco histórico no último domingo (6) de eleição: o vereador Jhonatas Monteiro (Psol) foi o mais votado da história e mesmo assim não conseguiu se reeleger. Apesar de ter recebido 10.980 votos dos feirenses, o parlamentar não conquistou o segundo mandato devido ao quociente partidário.

Apesar da derrota nas urnas, o psolista afirmou que o sistema proporcional é importante, mas precisa de ajustes. "Ele permite uma diversidade na representação das correntes de opinião que existem na sociedade, e das diferentes forças político-partidárias. Agora, evidente, o sistema proporcional precisa ter pontos para balancear o seu funcionamento para impedir que distorções tão grandes aconteçam. É o caso do que a gente assistiu aqui em Feira de Santana. É importante que esses pontos também resguardem a possibilidade da vontade do eleitorado em termos quantitativos", avaliou.

Com a iminência da legenda não ter mais nenhum parlamentar na Câmara de Feira de Santana, Jhonatas destacou que o Psol sempre atuou independente de ter cargos eletivos, mas declarou que haverá uma mudança de estratégia. "Agora temos um desafio maior, que é nos adequar a um cenário em que não estaremos mais no centro das decisões que passam pelo poder Legislativo. Isso certamente exigirá uma reflexão que ainda não foi feita, mas que será realizada até o final do ano para definir o planejamento", disse.