AO VIVO

Jornalistas do CORREIO debatem cenário eleitoral às vésperas do pleito municipal

Às vésperas das eleições municipais, jornalistas do CORREIO debatem os cenários das disputas nas cidades baianas. Em Salvador, o candidato Bruno Reis (Brasil) lidera as pesquisas em busca da reeleição. Ele tem como concorrentes Geraldo Júnior (MDB), Kléber Rosa (PSOL), Victor Marinho (PSTU), Eslane Paixão (UP) e Giovani Damico (PCB).