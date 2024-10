ELEIÇÕES

Luiz Caetano vota no São Tomaz de Cantuária

O candidato a prefeito de Luiz Caetano (PT) votou na manhã deste domingo (27) acompanhado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), no Colégio Municipal São Tomaz de Cantuária.

O candidato disse estar confiante na vitória. No primeiro turno, ele obteve 49,52% dos votos válidos, contra 49,17% do oponente Flávio Matos (União Brasil).

No local, Caetano disse confiar em um resultado positivo. “A gente entra nessa eleição, hoje no dia 27 de outubro, com a certeza de que nós vamos dar esse presente à Camaçari e ao presidente Lula”, disse, referindo-se ao aniversário de 79 anos do presidente da República, comemorado hoje.