ELEIÇÕES

Partidos políticos não respeitaram cota de gênero em 72 cidades baianas; entenda

As bases legais para a implementação das cotas de gênero foram estabelecidas pelas Leis 9.504/1997 e 14.411/2021, além da Emenda Constitucional 117/2022. O objetivo da determinação é tornar as eleições mais equilibradas, com mais candidaturas femininas. Apesar de não existir impedimentos oficiais para que mulheres se candidatem, o machismo ainda produz obstáculos. Em mais de 70 cidades baianas, por exemplo, mulheres sequer conseguiram uma vaga nas Câmaras de Vereadores.