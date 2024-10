ELEIÇÕES

Pra todo mundo votar: veja recursos de acessibilidade para eleitores com deficiência

Letícia, uma voz na urna que vai fornecer instruções básicas, é novidade para pessoas com deficiência visual; confira outros recursos

Carolina Cerqueira

Publicado em 5 de outubro de 2024 às 05:00

De um total de 37.477 seções de votação, 19.573 delas têm acessibilidade Crédito: Shutterstock

Na Bahia, a quantidade de eleitores com deficiência cresceu 39%, passando de 54.790, em 2020, para 76.198, em 2024. Desse total, 22.764 têm deficiência de locomoção, 14.089 deficiência visual e 8.744 deficiência auditiva.

Os eleitores com limitações para locomoção tinham até agosto para solicitar a mudança de seção de votação para uma com acessibilidade. De um total de 37.477 seções, 19.573 delas têm acessibilidade. Quem não conseguiu, no entanto, ainda assim terá alguns recursos disponíveis. Todos eles seguem tendo prioridade na fila de votação, por exemplo, incluindo pessoas com transtorno do espectro autista.

Pessoas com deficiência física podem ser acompanhados por alguém de sua confiança nas cabines, desde que essa pessoa se identifique ao presidente da mesa de votação.

Como novidade de 2024, pessoas com deficiência visual terão acesso à Letícia, uma voz na urna que vai fornecer instruções básicas, como números digitados e o nome da candidatura escolhida (haverá um fone de ouvido à disposição para assegurar o sigilo). Todas as urnas também contam com teclas antiaderentes e em alto relevo com o alfabeto em braille.

Pessoas com deficiência auditiva poderão contar com o recurso das urnas de tradução em Libras. Os intérpretes aparecem no canto inferior da tela e traduzem ao usuário os cargos em votação.