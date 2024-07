CORRIDA PELO VOTO

Pré-candidatos a prefeito de Salvador vão a eventos de aliados políticos na capital

A propaganda eleitoral dos candidatos que disputam as eleições deste ano será iniciada oficialmente no dia 16 de agosto

Da Redação

Publicado em 22 de julho de 2024 às 19:29

Pré-candidato à reeleição, Bruno Reis em evento político de aliado Crédito: Divulgação

Sem autorização ainda para fazer campanha política, os pré-candidatos a prefeito de Salvador têm participado das convenções partidárias dos aliados na capital baiana. A propaganda eleitoral dos candidatos que disputam as eleições deste ano será iniciada oficialmente no dia 16 de agosto.

Pré-candidato à reeleição, o prefeito soteropolitano Bruno Reis (União Brasil) esteve no final de semana na convenção partidária do Novo, que o apoia no pleito. No evento, a legenda homologou a candidatura de 44 integrantes da legenda a vereador.

Bruno Reis, que oficializará sua candidatura na próxima quinta-feira, também marcou presença em atos políticos de candidatos à Câmara de Salvador, como a do PMN. O prefeito celebrou um levantamento do portal g1 o qual apontou que ele cumpriu o maior número de compromissos de campanha entre os chefes do Executivo das dez maiores capitais do Brasil. “É a sensação de dever cumprido”, disse ele.

Já o prefeiturável Geraldo Júnior (MDB) esteve em um encontro do partido Podemos. No evento, ele apostou que haverá a ampliação da bancada de vereadores da sigla, que o apoia. O emedebista também esteve em um ato temático de igualdade racial e assinou um documento com 15 propostas voltadas para a criação de políticas públicas que promovam o desenvolvimento social, econômico e cultural da população negra na capital. “Para pensar Salvador é imprescindível ouvir a população negra”, disse ele.