DISPUTA ELEITORAL

Pré-candidatos à prefeitura de Salvador discutem propostas com setor produtivo

O evento foi realizado no teatro Sesc Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, nesta segunda-feira (29)

Gil Santos

Publicado em 29 de julho de 2024 às 20:21

Prefeito de Salvador, Bruno Reis Crédito: Divulgação

Os empresários das indústrias e do comércio se reuniram com os pré-candidatos a prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) e Geraldo Júnior (MDB), para apresentar uma pauta de reivindicações e ouvir as propostas dos convidados para a melhoria e o desenvolvimento desses setores. O evento foi realizado no teatro Sesc Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, nesta segunda-feira (29).

Os empresários solicitaram redução da burocracia e um sistema financeiro mais simples, cobraram mais investimentos nas áreas verdes da cidade, melhorias no transporte público e soluções para a concorrência com o comércio de rua. O setor também pediu mais recursos para o Centro Histórico, intervenções que facilitem a logística da cidade e políticas públicas que reduzam a desigualdade social. A segurança, que é de responsabilidade do governo do estado, foi destacada como uma preocupação do segmento.

Os dois pré-candidatos entraram no prédio pelos fundos, ficaram na coxia até o início das apresentações e não debateram. As palestras foram feitas separadamente e por ordem de sorteio. O primeiro a falar foi o prefeito e pré-candidato à reeleição Bruno Reis, que começou o discurso destacando as realizações dos três anos e sete meses de gestão.

"Nesse primeiro mandato foram R$ 5 bilhões de investimentos públicos e diversas obras, programas e projetos que transformaram a nossa cidade. Estimulamos a iniciativa privada, o crescimento econômico, o desenvolvimento e, consequentemente, a geração de emprego e renda. E nosso compromisso, tendo oportunidade de continuar prefeito dessa cidade, é para os próximos quatro anos fazer mais investimentos nessa proporção", disse.

Cada pré-candidato teve 30 minutos para apresentar as propostas e mais 4 minutos para responder cada uma das quatro perguntas feitas por representantes da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e da Federação das Empresas de Transportes dos Estados da Bahia e Sergipe (Fetrabase), responsáveis pelo evento.

Bruno Reis anunciou mais 100 mil vagas para o programa Treinar para Empregar, uma escola digital em parceria com o Senai-Cimatec e um projeto para empresas em parceria com a Fieb. O prefeito listou concessões e Parcerias público-privada (PPPs), como as construções do Centro de Convenções do Centro Histórico e da central de logística de Valéria, falou sobre o foco do novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e do projeto de erguer uma nova marina municipal.

Na lista de propostas, estão também novos estaleiros, recuperação do hidroporto da Ribeira e novos roteiros turísticos marítimos. Ele lembrou os estímulos fiscais já garantidos por lei, como redução de IPTU e isenção de ISS para alguns empreendimentos, reafirmou a construção de centros de logísticas em Valéria, Pirajá e Avenida Barros Reis e investimentos para impulsionar o setor de tecnologia.

"Quando (o ex-prefeito) ACM Neto assumiu a prefeitura levava, em média, dois meses para alguém conseguir abrir uma empresa. Ele reduziu esse tempo para 15 dias. Desburocratizar era uma das minhas metas e, hoje, leva apenas 4h para alguém abrir uma empresa. Mas, como tenho dito, o melhor programa de governo é o crescimento econômico com geração de emprego e renda", afirmou Bruno.

Na plateia estavam a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT), secretários e empresários de vários segmentos.

Oposicionista

Em seguida, foi a vez do pré-candidato e vice-governador Geraldo Júnior subir ao palco. Ele chegou acompanhado do senador Jaques Wagner (PT), fez críticas à gestão municipal e propôs mais incentivos fiscais para empreendedores e empresas de pequeno porte.

"Ouvimos as propostas do setor e temos defendido a participação das pessoas, do setor empresarial e sindical. Vamos transformar dizendo que Salvador dá para ser diferente dessa forma, tendo a cidade como um polo indutor de ideias, de criatividade e de uma indústria em áreas degradadas da cidade, mas acima de tudo da formação e arrumação do turismo", disse Geraldo.

O plano de governo apresentado pelo pré-candidato inclui ações voltadas para microempreendedores e empresas de pequeno porte, como a isenção de IPTU para imóveis comerciais, nos mesmos moldes do estabelecido atualmente para os residenciais. Ele citou também a isenção da Taxa de Licença de Locação (TLL) para micro e pequenas empresas, a instituição de que a Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) seja fixa e reduzida para as duas categorias, de 30% para as EPP e 50% para as ME.

Vice-governador Geraldo Júnior Crédito: Arisson Marinho/Correio

Performance

Às vésperas de começar oficialmente a campanha eleitoral, a performance dos dois pré-candidatos foi motivo de análise. Bruno Reis passeou pelo palco, brincou com a plateia e precisou correr para conseguir concluir as falas dentro do tempo cronometrado. Já Geraldo Júnior optou por uma atuação mais comedida, ficou fixo no púlpito, quando concluiu a apresentação sobraram 3 minutos e respondeu as perguntas na metade do tempo previsto.

No final de cada apresentação, o presidente da Fecomércio, Kelsor Fernandes, e os dirigentes das outras três entidades entregaram uma pauta de reivindicações aos dois pré-candidatos. O anfitrião pontuou que a segurança é um problema, cobrou mais incentivos fiscais e disse que através de uma parceria entre poder público e iniciativa privada é possível pensar uma série de ações para o turismo e outros setores.