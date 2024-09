ELEIÇÃO NA RMS

Presidente do União Brasil condena uso da máquina do estado para beneficiar petista em Camaçari

Presidente do União Brasil na Bahia, o deputado federal Paulo Azi disse que a máquina do governo do estado tem sido usada para beneficiar o candidato do PT à prefeitura de Camaçari, Luiz Caetano, que enfrenta Flávio Matos (União Brasil).

Neste sábado (28), a primeira-dama de Camaçari, Ivana Paula, utilizou suas redes sociais para denunciar o que chamou de “conduta misógina” do tenente-coronel Wellington Morais Santos , que atuou durante as celebrações do aniversário da cidade. Ela cobrou do governador que adote providências. A publicação de Ivana mostra um vídeo no qual o tenente age com truculência, inclusive contra ela.