ELEIÇÃO EM SALVADOR

Sabatina CORREIO: veja como foi a entrevista com o candidato Geraldo Júnior

O candidato do MDB Geraldo Júnior foi o sexto e último a participar da série de sabatinas do CORREIO com os postulantes ao Palácio Thomé de Souza

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 19:18

O candidato do MDB, Geraldo Júnior, foi o sexto e último a participar da série de sabatinas do CORREIO com os postulantes ao Palácio Thomé de Souza.

Geraldo Júnior, 55 anos, foi eleito vereador de Salvador por três mandatos, entre 2012 e 2020. Também foi presidente da Câmara Municipal. Em 2022, foi eleito vice-governador da Bahia na chapa de Jerônimo Rodrigues (PT).

A sabatina, que foi conduzida pelos editores Donaldson Gomes e Rodrigo Daniel Silva, teve duração de 1 hora e foi transmitida no Instagram e no Youtube do jornal.

A ordem das sabatinas foi definida em reunião com os assessores dos candidatos no dia 6 de agosto. Geraldo Júnior foi sorteado para ser entrevistado no dia 10 de setembro. No entanto, o emedebista solicitou troca de data e, por essa razão, a sabatina aconteceu nesta sexta-feira.