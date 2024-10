ELEIÇÃO ACIRRADA

Saiba como foi a disputa em Santa Terezinha, cidade em que prefeito levou por 4 votos de diferença

População do município reelegeu o prefeito Agnaldo Andrade (PSD) com 50,03% dos votos

A cidade de Santa Terezinha, localizada no Centro Norte da Bahia, viveu a disputa mais acirrada do estado durante as eleições municipais do último domingo (6). Por apenas quatro votos de diferença para o segundo colocado, o prefeito Agnaldo Andrade (PSD) foi reeleito com 3.883 votos (50,03%), derrotando o candidato Ailton da Bicicleta (PT), que conseguiu 3.879 votos (49,97%). Entre as razões para a eleição apertada, estão promessas de ambos os lados de geração de emprego, bem como possíveis compras de votos, conforme contam moradores.