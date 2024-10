FIQUE ATENTO

Saiba como pesquisar o local de votação nas eleições municipais

Neste domingo (6), 155,9 milhões de pessoas, em 5.569 municípios, devem comparecer às urnas para eleger prefeitos e vereadores. A Justiça Eleitoral orienta os cidadãos a confirmar com antecedência o local de votação para evitar deslocamentos desnecessários no dia do pleito.

Notícias relacionadas:TRE-RJ vai coletar biometria de 1,8 milhão de eleitores no domingo.Dia do Vereador: tire suas dúvidas sobre as funções do cargo.Eleições 2024: candidatos têm desafio de melhorar gestão de resíduos.A consulta do local de votação é simples: pode ser feita no site do Tribunal Superior Eleitoral. Na página de Atendimento Eleitoral, clicar em Onde Votar. Para fazer autenticação, basta fornecer o nome, número do título ou CPF do eleitor. Nos três casos, é preciso fornecer a data de nascimento e o nome da mãe.