CANDIDATO À REELEIÇÃO

'Salvador vive o melhor momento de toda a sua história na área da construção civil', afirma Bruno Reis

Prefeito de Salvador participou da abertura da 2ª edição da ConstruNordeste, que vai até sexta-feira (2) no Centro de Convenções

Candidato à reeleição, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), disse que a capital baiana vive o melhor momento de sua história na área da construção civil. Ele participou da abertura da 2ª edição da ConstruNordeste, que vai até sexta-feira (2) no Centro de Convenções e reúne os maiores players da construção do país, com expectativa de receber mais de 45 mil pessoas.