BOCA DE URNA

Santinhos invadem as ruas de Salvador e dividem a opinião dos eleitores

Apesar de proibidos por lei, papéis com números de candidatos dominam as calçadas da cidade

Em frente à Escola Politécnica da UFBA, a atenção era redobrada pelos idosos que caminhavam nas calçadas. Alguns eram acompanhados por filhos e netos, enquanto outros contavam com alguém à frente, limpando o caminho com os pés e traçando uma rota segura em meio ao chão inundado de santinhos. Essa é uma realidade conhecida pelos soteropolitanos nas eleições, onde, mesmo com a ilegalidade da boca de urna no dia da votação, a paisagem urbana é dominada por papéis com números dos candidatos.