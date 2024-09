SUDOESTE BAIANO

Sheila Lemos lidera e pode vencer no primeiro turno em Vitória da Conquista, aponta pesquisa

Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Sheila Lemos lidera com 56,99% das intenções de votos. Waldenor Pereira (PT) marca 15,97%, empatado tecnicamente com Lúcia Rocha (MDB), que registra 13,07%.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Sheila Lemos lidera com 52,90%. Em segundo lugar está Waldenor Pereira, com 13,25%, seguido por Lúcia Rocha, com 9,29%. Doutor Marcos Adriano aparece com 1,27%, enquanto 18,33% dos entrevistados não souberam ou não responderam, e 4,99% declararam voto nulo ou em branco.