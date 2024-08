HORÁRIO ELEITORAL

TRE-BA define tempo da propaganda eleitoral no rádio e na TV dos candidatos a prefeito de Salvador

Atual prefeito de Salvador e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil) terá maior tempo para exibir as peças publicitárias

Publicado em 26 de agosto de 2024 às 21:36

Candidatos à prefeitura de Salvador Crédito: Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) definiu os tempos que cada partido, federação ou coligação terão para divulgar as propagandas eleitorais na TV e no rádio, que começam na próxima sexta-feira (30). Com a coligação ‘O trabalho não pode parar’, o atual prefeito de Salvador e candidato à reeleição Bruno Reis (União Brasil) terá o maior tempo para exibir as peças publicitárias: 5 minutos e 23 segundos.

Na sequência, aparece o vice-governador da Bahia e candidato do MDB, Geraldo Júnior. A coligação ‘Salvador pra toda gente’ possui 4 minutos e 1 segundo. Em seguida, está a federação PSOL/REDE, do candidato Kleber Rosa (PSOL), com 35 segundos.

Os outros quatro candidatos Giovanni Damico (PCB), Eslane Paixão (UP), Victor Marinho (PSTU) e Silvano Alves (PCO) ficaram sem tempo de rádio e televisão porque não possuem representantes no Congresso Nacional.

Ordem de divulgação

O TRE também definiu a ordem que as peças serão veiculadas, conforme a representatividade dos partidos políticos e das federações partidárias nas Câmaras dos Deputados.

A coligação Bruno Reis será a primeira a ter as propagandas veiculadas nas emissoras na sexta-feira, seguida da federação PSOL/REDE. Já a coligação de Geraldo Júnior será a terceira.

De acordo com a legislação eleitoral, nas eleições municipais, as emissoras devem também veicular inserções de 30 e 60 segundos na televisão e no rádio, com a totalização de 60 minutos diários, de segunda-feira a domingo, distribuídas ao longo da programação.