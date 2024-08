DISPUTA ELEITORAL

Uma em cada 4 cidades tem candidaturas LGBT+; Salvador lidera na região Nordeste

Salvador e Porto Alegre são as cidades com maior número de candidaturas LGBT+ na região Nordeste e Sul, respectivamente, com 24. Belém é destaque no Norte (13); Rio de Janeiro, no Sudeste (22); e Campo Grande, no Centro-Oeste (10).