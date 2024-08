ELEIÇÕES

Veja quais são as vantagens de ser mesário e quem pode assumir essa função

A Bahia terá cerca de 140 mil pessoas trabalhando como mesárias nas eleições deste anos, entre aquelas que se candidataram voluntariamente e as que foram convocadas para a missão, e cerca de 98 mil já confirmaram presença. As convocações seguem até 30 de agosto.

Para ser mesário é preciso atender a critérios específicos e quem exerce a função tem direito a benefícios, como folgas e prioridade em concursos públicos. As mesmas pessoas convocadas para o primeiro turno também devem participar do segundo nos Municípios em que houver disputa.

Para ser mesário é necessário ter mais de 18 anos de idade e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. Não é permitida a participação de candidatos às eleições e seus parentes até o segundo grau, nem os membros de diretórios de partido político que exercem função executiva e as autoridades e agentes policiais. A lista inclui também funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo e aqueles que fazem parte do quadro da Justiça Eleitoral.