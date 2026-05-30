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3 signos deixam o passado para trás e iniciam uma fase poderosa a partir de hoje (30 de maio)

Ao se libertarem de situações que já não fazem sentido, alguns signos abrem espaço para crescimento, autoconfiança e novas oportunidades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de maio de 2026 às 07:00

Signos e poder
Signos e poder Crédito: Made with Google AI

O sábado, 30 de maio, pode representar um verdadeiro ponto de virada para alguns signos do zodíaco. Depois de meses carregando preocupações, decepções ou situações mal resolvidas, chega o momento de olhar para frente com mais confiança. A energia do período favorece o encerramento de ciclos e ajuda a perceber que certas experiências já cumpriram seu papel. Para três signos, essa mudança de perspectiva marca o início de uma fase muito mais leve, forte e promissora. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O universo abre caminhos e traz uma onda de boas energias para Áries, Gêmeos, Sagitário e Peixes hoje (30 de maio)

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Imagem - Hoje (30 de maio) pode trazer respostas que estavam demorando para aparecer no amor, no trabalho e até em questões financeiras que vinham gerando insegurança

Hoje (30 de maio) pode trazer respostas que estavam demorando para aparecer no amor, no trabalho e até em questões financeiras que vinham gerando insegurança

Imagem - O esforço começa a dar resultado para esses 3 signos, que entram em uma fase promissora no trabalho a partir de hoje (29 de maio)

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Leão: Você está prestes a recuperar uma confiança que parecia adormecida. Não se trata de voltar a ser quem era no passado, mas de reconhecer o quanto amadureceu ao longo da jornada. O fim de maio traz a oportunidade de deixar para trás inseguranças e dúvidas que vinham limitando seu potencial. Quanto mais você acreditar em si mesmo, mais perceberá que novos caminhos começam a se abrir.

Dica cósmica: Valorize sua evolução e não se compare com versões antigas de si mesmo.

Comidas que são a cara de Leão

Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Leão: Drink de Verão com frutas amarelas e espumante - O Sol é seu regente, então cores douradas e o borbulhar do espumante combinam com sua aura festiva. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Leão: Ovos Benedict com salmão defumado - O café da manhã dos hotéis de luxo, sofisticado e visualmente perfeito. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Leão: Cappuccino com arte na espuma e pó de ouro comestível - Leão adora o que é exclusivo, luxuoso e visualmente impactante. por Imagem gerada por IA
Junk food de Leão: Batata frita com Trufas e Parmesão ralado na hora - Se é para ser "junk", que tenha um toque de sofisticação e ingredientes premium. por Imagem gerada por IA
Almoço de Leão: Risoto de Açafrão com medalhão de filé mignon - A cor amarela vibrante (ouro) e a carne nobre representam o poder do "rei". por Imagem gerada por IA
Petisco de Leão: Camarões empanados com molho agridoce - Um petisco sofisticado, com porte de realeza e sabor marcante. por Imagem gerada por IA
Fruta de Leão: Manga Palmer fatiada de forma artística - Uma fruta solar, suculenta, de cor vibrante e sabor tropical intenso. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Leão: Burger de Ouro (com pão brioche amanteigado e queijo suíço) - Um hambúrguer alto, imponente e com ingredientes selecionados. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Leão: Grand Gateau com sorvete - Uma sobremesa exagerada, alta e majestosa, feita para ser o centro das atenções. por Imagem gerada por IA
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Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA

Escorpião: Algumas lembranças ou experiências podem ter ocupado espaço demais na sua vida nos últimos tempos. Agora, porém, você começa a entender que não precisa mais carregar esse peso. O período favorece libertações emocionais importantes e fortalece sua capacidade de seguir adiante sem olhar para trás. Há uma sensação crescente de autonomia e renovação.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser levado para o próximo capítulo da sua história.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

Aquário: Você percebe que chegou a hora de parar de revisitar situações que já não podem ser mudadas. O futuro pede sua atenção, e as oportunidades que surgem agora exigem coragem para abandonar velhos padrões. Ao direcionar sua energia para aquilo que pode construir daqui para frente, você descobre uma força interior muito maior do que imaginava.

Dica cósmica: O espaço que você cria ao deixar o passado para trás pode ser preenchido por novas conquistas.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

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Signo Leão Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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