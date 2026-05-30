ASTROLOGIA

3 signos deixam o passado para trás e iniciam uma fase poderosa a partir de hoje (30 de maio)

Ao se libertarem de situações que já não fazem sentido, alguns signos abrem espaço para crescimento, autoconfiança e novas oportunidades

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de maio de 2026 às 07:00

Signos e poder Crédito: Made with Google AI

O sábado, 30 de maio, pode representar um verdadeiro ponto de virada para alguns signos do zodíaco. Depois de meses carregando preocupações, decepções ou situações mal resolvidas, chega o momento de olhar para frente com mais confiança. A energia do período favorece o encerramento de ciclos e ajuda a perceber que certas experiências já cumpriram seu papel. Para três signos, essa mudança de perspectiva marca o início de uma fase muito mais leve, forte e promissora. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: Você está prestes a recuperar uma confiança que parecia adormecida. Não se trata de voltar a ser quem era no passado, mas de reconhecer o quanto amadureceu ao longo da jornada. O fim de maio traz a oportunidade de deixar para trás inseguranças e dúvidas que vinham limitando seu potencial. Quanto mais você acreditar em si mesmo, mais perceberá que novos caminhos começam a se abrir.

Dica cósmica: Valorize sua evolução e não se compare com versões antigas de si mesmo.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Escorpião: Algumas lembranças ou experiências podem ter ocupado espaço demais na sua vida nos últimos tempos. Agora, porém, você começa a entender que não precisa mais carregar esse peso. O período favorece libertações emocionais importantes e fortalece sua capacidade de seguir adiante sem olhar para trás. Há uma sensação crescente de autonomia e renovação.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser levado para o próximo capítulo da sua história.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Aquário: Você percebe que chegou a hora de parar de revisitar situações que já não podem ser mudadas. O futuro pede sua atenção, e as oportunidades que surgem agora exigem coragem para abandonar velhos padrões. Ao direcionar sua energia para aquilo que pode construir daqui para frente, você descobre uma força interior muito maior do que imaginava.

Dica cósmica: O espaço que você cria ao deixar o passado para trás pode ser preenchido por novas conquistas.