NOVELA DA TARDE

4 mortes, casamentos e mais: saiba tudo o que acontece na reta final de ‘Rainha da Sucata’

Novela termina nesta semana com emoções e reviravoltas

Felipe Sena

Publicado em 31 de março de 2026 às 16:00

Última semana promete grandes emoções Crédito: Reprodução | TV Globo

Na sexta-feira (3 de abril) será exibido o último capítulo de “A Rainha da Sucata”, no Vale a Pena Ver de Novo, trama que fez sucesso na década de 1990. Após a morte de Laurinha Figueiroa (Glória Menezes) a reviravolta da vida da protagonista Maria do Carmo (Regina Duarte), muita coisa ainda acontecerá na trama que emociona a cada capítulo.

A última semana da novela começou com descobertas, fugas e ameaças que aceleraram o desfecho da trama. Jonas (Raul Cortez) desconfia de Renato (Daniel Filho) após segui-lo até uma clínica psiquiátrica, enquanto Maria do Carmo descobre que as cartas ameaçadoras foram escritas em sua própria máquina.

Rainha da Sucata 1 de 11

A tensão aumenta quando Mariana (Renata Sorrah) foge da clínica com a ajuda de Jonas, ao mesmo tempo que Maria do Carmo tenta deixar o país com passaporte falso, mas acaba presa em um dos momentos mais delicados da trama.

Ainda na última semana, Renato decide matar Adriana (Cláudia Raia) e Caio (Antonio Fagundes) na ilha, mas o casal consegue escapar ao se esconder e frustra o plano do vilão. No entanto, ele parte para crimes mais graves, ao matar Guida (Mônica Torres) ao preparar a fuga com a fortuna roubada e depois elimina também o piloto que ajudou a desenterrar o dinheiro, confirmando de vez sua escalada de violência e o seu total descontrole.

Alaíde (Lolita Rodrigues) dá a luz, e Maria do Carmo decide não retomar os antigos relacionamentos de imediato e tenta reconstruir a própria vida. A polícia confirma a morte de Laurinha, depois que encontra a prova que encerra o mistério em torno da personagem e amplia o peso emocional dos capítulos decisivos.