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4 mortes, casamentos e mais: saiba tudo o que acontece na reta final de ‘Rainha da Sucata’

Novela termina nesta semana com emoções e reviravoltas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de março de 2026 às 16:00

Última semana promete grandes emoções
Última semana promete grandes emoções Crédito: Reprodução | TV Globo

Na sexta-feira (3 de abril) será exibido o último capítulo de “A Rainha da Sucata”, no Vale a Pena Ver de Novo, trama que fez sucesso na década de 1990. Após a morte de Laurinha Figueiroa (Glória Menezes) a reviravolta da vida da protagonista Maria do Carmo (Regina Duarte), muita coisa ainda acontecerá na trama que emociona a cada capítulo.

A última semana da novela começou com descobertas, fugas e ameaças que aceleraram o desfecho da trama. Jonas (Raul Cortez) desconfia de Renato (Daniel Filho) após segui-lo até uma clínica psiquiátrica, enquanto Maria do Carmo descobre que as cartas ameaçadoras foram escritas em sua própria máquina.

Rainha da Sucata

Rainha da Sucata por Reprodução
Regina Duarte em "Rainha da Sucata" por Reprodução | Acervo TV Globo
Clássico Rainha da Sucata deve substituir A Viagem na Globo por Reprodução/TV Globo
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por divulgação
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Rainha da Sucata por Reprodução

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A tensão aumenta quando Mariana (Renata Sorrah) foge da clínica com a ajuda de Jonas, ao mesmo tempo que Maria do Carmo tenta deixar o país com passaporte falso, mas acaba presa em um dos momentos mais delicados da trama.

Ainda na última semana, Renato decide matar Adriana (Cláudia Raia) e Caio (Antonio Fagundes) na ilha, mas o casal consegue escapar ao se esconder e frustra o plano do vilão. No entanto, ele parte para crimes mais graves, ao matar Guida (Mônica Torres) ao preparar a fuga com a fortuna roubada e depois elimina também o piloto que ajudou a desenterrar o dinheiro, confirmando de vez sua escalada de violência e o seu total descontrole.

Alaíde (Lolita Rodrigues) dá a luz, e Maria do Carmo decide não retomar os antigos relacionamentos de imediato e tenta reconstruir a própria vida. A polícia confirma a morte de Laurinha, depois que encontra a prova que encerra o mistério em torno da personagem e amplia o peso emocional dos capítulos decisivos.

Na sequência final, Renato encontra Mariana e a empurra da escada, provocando sua morte, em uma das cenas mais fortes da trama. Em seguida, ele foge da polícia, cria uma barreira de fogo, tenta escapar novamente e acaba morrendo, encerrando sua trajetória como vilão. Adriana e Caio aparecem casados, Edu termina ao lado de Maria do Carmo, mesmo depois de tanto fazê-la sofrer, e a protagonista comemora a liberdade de Jonas que reencontra Mariana, selando um final de redenção, emoção e justiça.

Tags:

Rainha da Sucata Vale A Pena ver de Novo

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